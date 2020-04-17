都會人妻偏愛高保障壽險 留意四大特色可提高保障、放大資產

隨著社會型態改變，多數女性已不再默守「男人是天」的傳統觀念，女性已扮演家庭決定權重要角色，中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽根據內部投保數據統計，發現購買高保障壽險商品的保戶，女性佔比超過 60%，且已婚型女性更佔 55%；因此，提醒人妻買高保障商品可留意「身故保障額度、受益給付方式、有無增值回饋、豁免保費」四項特色，有助提高保障並放大資產。

台灣人壽內部統計發現，高保障商品已購客群，約 80% 集中在六都都會區，且 40 歲以上高達 70%，已婚女性佔比過半，顯示居住都會區因工作壓力大，風險提高外，也因 40 歲後多半已進入家庭責任期，背負家庭支柱不能倒的責任，深刻意識到保障需求的迫切性。

評估高保障商品時可依據「身故保障額度、受益給付方式、有無增值回饋、豁免保費」四項特色，可挑選如提供一倍型保障商品，因不受利率波動影響基本保險金額，可提高保障；受益給付方式是否可指定分期定期給付，增加彈性；有無增值回饋，增加獲得額外收入機會，及萬一因疾病或意外傷害事故導致之失能時，保障不中斷且日後保費是否可全部免繳。

「台灣人壽美富傳承美元利率變動型終身壽險」即兼顧此四項特色，一、身故保險金，保障效益好：目前市場上銷售的利率變動型終身壽險，多半重儲蓄而輕保障，但該商品提供一倍型保障，因一倍型保障，不受利率波動影響基本保險金額，可提高保障及滿足資產傳承需求。

二、分期定期給付，彈性運用好：身故保險金，可指定分期定期給付，最短 5 年，最長 30 年，具類信託功能但無需再額外負擔信託費用，即可依需求彈性規劃，提前為家人規劃固定保險金收入，享有安穩生活。

三、增值回饋分享金，利益共享好：當每年宣告利率大於預定利率時，就有機會獲得一筆增值回饋分享金，享受資產增加的好處。

四、1 至 9 級失能，豁免保費好：繳費期間若因疾病或意外傷害事故所致 1 至 9 級失能，可豁免失能後至繳費期間屆滿前之各期保費，保單仍維持原保障，等於是由保險公司幫保戶出錢繳保費，保障不中斷。

如 40 歲林女士有一筆充裕退休金，考量兼顧保障、資產、傳承子女，若林女士投保 6 年期「台灣人壽美富傳承美元利率變動型終身壽險」，選擇保額 180,000 美元，又採轉帳繳費，年實繳保費 13,671 美元，6 年累計實繳 82,026 美元，終身即享有 180,000 美元身故保障，假設每年宣告利率 3.10% 不變情況下，80 歲身故時約可領回 249,115 美元，領回金額約總繳保費的 3 倍。

壽險公會統計， 2018 年壽險投保率歸戶後來看，國內投保率最高族群是 40 至 59 歲女性，共 300 萬人有投保壽險保單，投保率高達 80.28%，台灣人壽提醒民眾，保險本質在於人生保障，而非儲蓄，適時檢視個人保障及傳承規劃，以免未來責任變重後想加買保險，卻因年齡變高而保費變貴。