〈房產〉勝華台中工業地產以8.44億元標脫 還有多筆工業不動產求售

受美中貿易爭議、新冠肺炎影響，台商加大力道布局台灣工業地產。瑞普萊坊繼去年 10 月順利以 13.18 億、溢價 7.6% 標脫勝華 (2384-TW) 楊梅廠土地後， 15 日再標脫台中市西屯區台中工業區土地 2963 坪、建物 7853 坪的高科技廠房，總價 8.44 億元

瑞普萊坊總經理劉美華表示，勝華曾是全球第二大觸控面板廠，也是蘋果重要觸控面板供應商，2014 年 9 月爆發財務危機，向法院申請重整獲准後，由瑞普萊坊取得全台資產標售執行資格。勝華重整，是台灣近年來最複雜的重整案之一，目前進度除楊梅廠土地、中工廠已標脫，尚有桃園市楊梅區幼獅廠、台中環中廠及潭子廠待售，已有多組國內外廠商洽詢。

劉美華分析，從工業地產交易來看，根據瑞普萊坊市場研究暨顧問部統計今年以來全台工業土地交易面積為 12.88 萬坪，佔全體土地交易 23.49 萬坪的 55%，不但獨占鰲頭，還較去年 30% 大幅成長。另外，今年件數占 37%，也領先住宅區 35%、商業區 22%，更較去年 23% 急遽增加。如果從廠房交易來看，更是全面完勝，光是廠房今年以來交易總金額為 87.5 億元，全部商用不動產的 73%，加計廠辦，則佔比更高達 87%，甚至連唯一的一筆辦公室交易都是由 IC 設計的瑞昱半導體 (2379-TW) 購入。

無論從土地到廠房、廠辦，各類工業地產投資已成為席捲不動產市場最強的主力。劉美華預期，勝華 5.4 萬坪土地、6.1 萬坪建物、超過兩萬項生產設備的總資產，位處現在市場最熱的桃園、台中各廠，都能順利完成全壘打的任務。

劉美華強調，政府推動的投資台灣三大方案，去年申請金額頻傳捷報，今年更有開花結果之勢。預計在急單、轉單效應之後，中長期的短鍊、分散的布局策略，以及研發、5G 網通的產業發展趨勢，會讓製造業回台的議題持續升溫，工業地產在疫情解除之後還會放量成交。