中國GDP首見單季負成長 經濟學家：外部需求不足 復甦仍將疲軟

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，中國在第 1 季多數城市都進行經濟封鎖，加上全球前景黯淡，最新公布的經濟數據，中國第 1 季 GDP 出現有紀錄以來首度負成長。

據《彭博》經濟學家表示，3 月份的活動數據表明，中國的經濟復甦將是漫長的過程，特別是在外部需求減緩的狀況之下。

官方公布數據指出，中國第 1 季 GDP 年減 6.8%，是自 1992 年開始正式發布季度 GDP 以來的最差，首度出現萎縮，幅度更大於分析師預期的年減 6.5%。在今年前 3 個月，工廠產出下降 1.1%，零售額下降 15.8%，而投資下降 16.1%。

(圖表取自彭博)

數據雖然表現不佳，但股市很快就消化了這則利空。截至上午收盤，上證指數依然上漲 0.9%，至 2845 點。

標普全球評級公司亞太區首席經濟學家 Shaun Roache 表示，數據證實中國目前復甦，但很明顯，隨著經濟進入鎖定和疫苗的過渡時期，消費的提升仍舊滯後。

這可能會增強目前保持適度的刺激措施的必要性，尤其是疫情在全球擴散之後，在未來幾個月仍舊會帶給中國出口商壓力。

僅管如此，政策制定者仍受到工業產值顯著提高的鼓舞，工業產值在今年頭兩個月，曾出現高達兩位數的降幅。不過復工的情況相對順利，幫助數據表現，但復甦前景的關鍵問題仍在消費者恢復信心的程度。

1 月底，隨著武漢市的疫情在全國蔓延，中國經濟陷入癱瘓，2 月份的大部分時間裡，經濟仍處於關閉狀態。

《彭博》經濟學家指出，中國經濟回復的過程仍然緩慢，儘管產量下降的幅度不高，意味著以生產為基礎的 GDP 降幅有限，但是零售和投資的疲軟，凸顯了需求方面的危機。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 亞洲首席中國經濟學家 Robin Xing 表示，由於全球多數主要經濟體仍處於封鎖階段，中國經濟第 2 季預計也難有太大的成長，可能僅略高於零。

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