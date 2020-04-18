｜文創可以是一門好生意？

誠品書店創辦人吳清友曾說，「沒有商業，誠品不能活，沒有文化，誠品不想活」。甫接手的女兒吳旻潔亦在訪問時也說，「我必須精明，才有本錢浪漫」。這兩句話簡單地道盡了經營文創產業的苦與樂，也說明經營文創產業必須有商業頭腦而非僅有浪漫情懷。

瘋設計本月挑選了台灣開創了書店新局面的 - 誠品書店。雖然 2019 年文創類股中獲利最好的企業並不是誠品，可能是遊戲類的『橘子』；即使股價最高的公司並不是誠品，可能是遊戲類的鈊象或是流行音樂的華研，但最能代表台灣文創的上市櫃公司絕對是誠品。不僅是因為誠品打造了全國第一家、也是唯一家全天 24 小時、全年 365 天不打烊書店，讓誠品敦南 24 小時書店被列為全台最熱門的文化景點，又或是讓 CNN 評選松菸誠品為全球最酷的百貨之一。更是因為誠品獨特的書店裝潢、陳列，讓一批批讀者蜂擁而來，並樂於推薦，連趨勢大師大前研一曾經夜遊，在體驗書店裡的書香氛圍後讚嘆不已：「我相信台灣已經步入知識型與創意型的社會」。

讓台灣人想到文創企業，第一個想到的一定是誠品，因為誠品不僅僅是個書店，還經常性舉辦展覽、講座、作者見面會、演唱會… 等各式各樣活動，讓讀者可以自然而然地來到誠品這個空間，並且深度地參與、體驗、互動。若上述行為是屬於文化浪漫面的部分，那麼我們來看看誠品精明商業面的部分。

2018 年誠品剛滿 30 年，不僅在台灣有超過 40 家門店，並進軍海外。2012 年香港、中國蘇州，甚至 2019 年底已成功在日本東京開設第一家非華人地區的誠品書店。我們看上櫃後近 5 年來營收，2012 年約 35 億元到 2018 年成長到約 45 億元，毛利也都維持 45%，不僅顯示經營上穩健中帶有成長，更是在紀律與管理上有一定的能力才能持續維持 5 年的穩定。

誠品生活 2014-2018 年 圖表與資料來源：財報狗

誠品到底收入主要的來源是什麼呢？我們翻開誠品生活的 2017 年的年報來看，誠品生活的營收結構約八成來自通路發展，我想這些年的發展，把誠品當作通路想必也是理所當然。

誠品生活 2017-2018 年度財報 資料來源：誠品生活年報

｜ 以體驗活動、空間活化運用提高購買者對商品的認定價值

若從通路的角度來看，誠品在通路經營上有比起其他通路業者來得好嗎？以文創為號召，可以創造出更好的經營績效嗎？我們從百貨、超商、電商不同的通路經營型態各挑一家公司來與誠品做一個比較，或許就可以回答上述的問題。

百貨我們挑了百貨龍頭『遠百』，在台灣經營百貨公司超過 53 年；超商則是挑近年經營成績上已不輸超商龍頭統一超的『全家』（統一超 2016 年因為出售上海星巴克股份導致獲利大幅衝高，不好比較）；電商則是挑了已超越 Pchome，現在已經是電商龍頭的「富邦媒」。

我們先從淨利率來觀察，一般來說若一家企業長期的淨利率比同業還好，則可以表示在經營上有獲得較高利潤的能力，顯示有獨到之處，競爭力優於同業。

圖表與資料來源：財報狗

從這個表可以看出誠品生活的稅後淨利率的確是遠高於遠百、全家與富邦媒三家公司，甚至是高兩到三倍，從通路經營的角度可以清楚地看出誠品絕對有獨到之處。

｜ 透過連鎖而不複製 提供超出期待的內容 打造出獨特的生態閉環

誠品自己在年報中有特別說明，它們是堅持「連鎖而不複製」，並有別一般百貨零售業的價格促銷活動，為消費者提供超出期望的「內容」。「連鎖而不複製」這好理解，我們走訪誠品不同的門店就可以觀察的出來，小從書店陳列的書的類別，販賣的商品或進駐的櫃位，大到整體的裝潢佈置都會因地制宜。但經營通路怎麼提到了內容？這裡的內容指的當然不是文字，圖片或影片，而可以泛指可以看得到，聽得到或者感受得到，可以傳達想法的東西都是這裡說的內容。

販售的商品也是內容的一環，因為誠品找來進駐的商家所販售的商品都很有獨特性或者故事性。而整個空間的設計與氛圍也是內容的一環，讓來逛誠品的人可以感受到誠品想傳達的意念．更不用說書店裡擺設或主打的書舉辦的展覽或演唱會等藝文活動，本身就是滿滿的內容。

在誠品每年公開的年報中更著重在商場規劃與經營能力，掌握客戶偏好與創造各店獨特的風格與調性視為主要的技術能力。它在商場規劃與經營提出七個面向的能力，包括生活風格融合與再造、視覺與空間運用、業總組合特色、商品組合開發、文化領域資源導入、海外特色品牌導入、展演活動規劃執行等，從此七面向確實可以看出誠品在商場、商品、空間與文化之間互相運用、融合的嫻熟，進而創造風格與商機的能量。

誠品以書店起家，以書獨有的氣質吸引大批愛書人，並用書的文化氣質逐步建構誠品的文化創意形象，而誠品持續透過『內容』經營出一批認同誠品品牌的消費者，這群消費者除了購買書籍，更會在門店購買其他商品，而進駐門店的供應商也提供符合品牌形象的商品，形成了一個良好生態閉環。

｜ 誠品的未來挑戰

是否誠品就此一帆風順了？從近幾年營收成長的數字，恐怕無法這麼樂觀。從下圖表可以清楚看到，營收與淨利成長率均呈現起伏往下的趨勢，顯示目前市場呈現飽和。要如何擴大營收？拓展電子商務通路這部分是誠品做得比較差，看來誠品仍然選擇拓展海外實體通路，維持近距離接觸的溫度為主要經營策略。

圖表與資料來源：財報狗

文章開頭提到海外市場的拓展是誠品已經佈局數年的業務方向，除了台灣 43 據點、香港 3 據點、大陸 2 據點之外，2019 年秋天也受邀在東京日本橋展店，是誠品邁出華人社會的首個店點。海外拓展是誠品的挑戰，更是誠品的機會，若挑戰成功將會是不同等級的企業。誠品善於營造實體空間的氛圍，但在虛擬的網路世界誠品可以說是遠遠落後，這點也是誠品需要趕快努力的地方，畢竟現代人在虛擬網路的世界花得時間可能不少於在實體世界，若有企業可以在網路上提供類似的服務，雖不見得會打敗誠品，但在消費者荷包總數不變的情況下，會造成部分客群或營收被瓜分而進一步營收停滯或下滑。

圖表與資料來源：財報狗

不過我們還是可以說，從近 5 年誠品的財報中，我們發現文創的確可以是一門好生意，因為有文化的加持，消費者願意為這抽象無形的氛圍，不為了促銷活動去其他通路而到誠品消費。從上表中誠品每股盈餘 (EPS)，不但遠高於另外兩個實體通路，也與電商龍頭不相上下，十足展現誠品的獲利能力，更給了經營文創企業一股力量，一個經營的方向。

【本文經授權，轉載自瘋設計，不開放合作夥伴轉載】