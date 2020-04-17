保經業前景看俏 錠嵂保經推四大徵才專案

鼠年的一開始，不僅沒有新氣象，反而充滿動盪，上萬名勞工的生計受到影響，需要靠勞工紓困方案或是失業救助金過日，面對疫情尚未趨緩，加上看好國人購買保險習慣改變，保經業愈來愈受重視，錠嵂保經逆勢擴大徵才，推出四大徵才專案，幫助各族群在不景氣的時候就業還能向前衝。

錠律保經的四大方案，包含保證月領 5 萬元的「Double 鑫專案」、保經業唯一獲國家級獎項肯定，三個月內可成為專業保險從業人員的「CEO 培訓計畫」、社會人士轉業專用的「翔英專案」、及保險同業適用的「菁英專案」，四大徵才專案，

新冠肺炎疫情持續延燒，根據勞動部最新統計資料，截至 4/16，共有 588 家企業 14821 名勞工正在放無薪假，從 4/8 至 4/16 短短一周時間，就增加了 6262 名勞工放無薪假。而 1-2 月有 49 家企業因虧損、業務緊縮、不可抗力停工等原因，大量解僱了 2000 多名員工，其中以製造業人數佔最多，其次是住宿及餐飲業和批發及零售業。除了防疫要「順時中」，透過徵才協助勞工紓困，幫助民眾擺脫失業危機也是一招。

據保發中心「保險業保費收入」統計表顯示，台灣 2014 年保費收入為 2 兆 9 千萬，到 2019 年時，保費已來到 3 兆 6 千萬，5 年的時間，保費收入成長了 24%。台灣民眾平均年繳保費 15 萬元，但因為熱愛購買儲蓄險等還本型商品，反而拉低了保障額度，壽險平均保額卻只有 56.8 萬，扣除喪葬費用後能留給家人的所剩無幾，若發生疾病或意外的是家庭經濟支柱，對於全家人經濟衝擊顯而易見，因此台灣的保險市場，仍有改變「質」、「量」的努力空間。

根據壽險公會統計，2019 年壽險業總登錄業務員人數為 39 萬 471 人，較 2018 年增加 1 萬 452 人，年增率 2.75%。其中，保險經紀人及代理人年成長達 3.4%，增幅超越壽險公司。

錠嵂保經看準保經業前景看俏，逆勢擴大徵才，總經理趙恵仙表示，保險經紀人行業，不可諱言絕對是台灣保險市場未來的趨勢。現今網路資訊的普及和發達，消費者在選擇商品時，已不再是單一品牌選購，而是傾向多家比較質與量，在購買保險商品時亦同。單一保險公司商品有限，保險從業人員常常必須在價格與價值之間擺盪，無法真正為保戶提供優質的商品組合，而保險經紀人從業人員，則能夠不受限單一保險公司與商品，為保戶組合出價格與價值兼具的保障組合，因此許多保險公司業務員，看到未來商業趨勢後，紛紛轉往保經業發展，這也是去年度保經與保代的人力增幅超越壽險公司的原因。

錠嵂今年所推出的四大徵才專案，含括了新鮮人、社會人士、二度就業及同業，並針對各族群特性，提供不同的訓練計畫及獎勵制度，除了「CEO 培訓計畫」以三個月密集訓練加實作，學員平均月收入 5 萬元起跳，如同一般公司的經理階層薪資，甚至有學員三個月結業時，年收入已破百萬，遠超過同儕。

而因應今年環境趨勢，錠嵂加碼推出讓業界震撼的「DOUBLE 鑫專案」，只要年滿 20~45 歲 (含)、專科 (含) 以上畢業或同等學歷者、無保險業務人員從業經驗，即可透過錠嵂的業務員申請加入，前六個月月領 5 萬元。保險業的特殊性，在於成交了保單後，除了首年度的佣金，還會有續年度的佣金收入，是少數具有被動收入現金流的工作，因此保險業流傳一句話「業務能賺錢、組織能致富」。

趙恵仙表示，根據錠嵂內部統計資料，業務區經理級別的被動收入佔了 60% 以上，代表著錠嵂就是能夠輔導業務夥伴建立組織的公司。錠嵂的優勢制度輔以國家級教育訓練，讓保險不僅是一份工作，而是能夠用「０成本」創出一份事業，而事業的特性，就是能夠延續、傳承。

趙惠仙進一步指出，錠嵂除了擁有達成「年薪佰萬、環遊世界」的基本成就，當開始建立組織時，各項輔導獎勵＋原本的被動收入＋錠嵂獨有的Ｍ獎金制度，而錠嵂「共生、共養、共榮」的文化制度，將成就累積，組織不中斷，將來子女加入錠嵂時，就能共同經營保險事業，讓成就不中斷，事業永傳承。

錠嵂自 2017 年率先保經業取得 ISO 27001 資訊安全管理制度及 BS 10012 個人資料管理制度雙認證後，近年來不斷發展數位金融服務，從 2017 年第一家正式上線運作的網路投保平台「SARAcares 快搜保險網」開始，相繼推出人工智能客服「i 鵲寶」秒問秒答各式業務同仁問題，2018 年開發系統串接多家保險公司網路投保平台，推出業界唯一的「CRM 行動投保平台」，並大手筆配發每位業務夥伴 IPAD，讓同仁能夠與數位金融接軌，並於 2019 年推出引起保險業重大關注的「AI 智能保單健診系統」，解省保戶及業務大量往返時間，讓保障建立可以更即時便利。

錠嵂保經除了衝刺數位金融發展，更是台灣唯一擁有完整行政系統的保經業者，近 300 位的內勤團隊，快速服務全台 3000 位的業務夥伴，提供不管在行政作業、教育訓練、資訊系統、法務理賠諮詢協助的相關服務。

錠嵂表示，四大徵才專案，各有適合的族群，且在目前 COVID-19 疫情尚未趨緩狀態，保險業是少數不受大規模影響的行業，並仍具發展空間。其中「DOUBLE 鑫專案」，因其提供保障月薪的特殊屬性，需要經過資格申請評核後才能適用，專案申請時間到今年 8 月截止。