不甩美元升勢 瑞銀：日圓6月底前可望升破100

新冠肺炎疫情引發美元流動性緊縮帶動美元走升，進而削弱亞太貨幣走勢，但瑞銀認為，日圓與人民幣可望在亞幣普遍趨弱下逆勢回升，預估美元兌日圓匯價 6 月底前可能升破 100 日圓；人民幣 6 月底前可望守住 7 字頭，年底前有機會回升至 6.7。

財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能 (Teck Leng Tan) 表示，在疫情危機尚未解除前，避險資金可能繼續流入美元市場，讓日圓以外的亞太貨幣承受不小貶值壓力。

陳得能指出，2008 年金融海嘯期間，美元流動性危機在當年第 4 季達到高峰，進而拖累亞太貨幣走貶，雖然目前情況無法與海嘯時期相提並論，但因目前還看不到下半年復甦前兆，加上亞洲市場第 2 季出口衰退幾成定局，讓亞幣難逃貶值命運。

瑞銀點名，包括韓國、澳洲、紐西蘭、印度、印尼、馬來西亞、泰國與菲律賓等國家，經濟動能主要靠出口或大宗商品維繫，部分國家還有經常帳失衡的問題，恐讓前述國家貨幣面臨重貶危機。

陳得能說，亞太地區, 包括以出口為導向、經常帳不太平衡或倚重大宗商品出口的經濟體, 例如韓國、澳洲、紐西蘭、印度、印尼、馬來西亞、泰國及菲律賓, 其貨幣面臨較高風險

至於亞洲經濟龍頭中國，陳得能認為，除了官方大規模的財政、貨幣政策刺激外，在武漢解除封城令後，可望帶動中國經濟逐步重回正軌，可望藉此抵銷第 2 季海外需求衰退與供應鏈中斷衍生的危機，進而帶動人民幣回穩。

陳得能進一步指出，美元因流動性緊縮而升值，但預估其升勢可能在一兩個月後結束，進而支撐人民幣與日圓走升，其中人民幣兌美元匯價預估 6 月底前可望維持 7.0 元整數關卡，年底前甚至有機會上看 6.7 元。

而日本雖有退休金資金流出導致日圓在第 1 季面臨貶值壓力，但預估資金流出有機會在第 2 季趨緩，加上全球金融市場仍未擺脫不確定性，預估日圓兌美元 6 月底前可能升至 100 元，下半年拉回貶至 104 元附近。