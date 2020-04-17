聞聲大漲8%！波音西雅圖廠區 最快下週一復工

據報導，美國飛機製造商波音 (BA-US) 在週四 (16 日) 宣布，計劃最早在下週一 (20 日) 恢復西雅圖地區工廠的商用飛機生產，波音週四盤後股價應聲上漲 8.76%。

波音盤後上漲 8.76%(圖片：谷歌)

波音表示，除了恢復西雅圖地區生產線外，公司也將實施保持員工身體距離的新措施，以防止新冠肺炎疫情的持續擴散。工廠員工將必須遮蓋面部，廠區地板上也將做標記註明員工之間應保持的適當物理距離，工作人員也將按時分批進入。西雅圖廠區約 2.7 萬名的員工將復工，佔波音總人力約 17%。該廠的 747、767、777 和 787 飛機生產將會恢復。

此外，該公司也將在工廠進行體溫監測以，若員工不幸感染新冠肺炎，則該公司也將進行後續追踪聯繫。波音發言人表示，波音在員工中發現了約 65 例確診病例，而另外 120 例已經完全康復。

先前，為應對疫情帶來的衝擊，並配合華盛頓州的居家禁令，波音在三週前暫停了西雅圖廠區的生產。隨後，該公司也宣布暫時關閉南卡羅來納州工廠的生產，該工廠主要生產 787 客機，波音的商用飛機生產因此全面停工。目前，南卡羅來納州的廠區仍處於停頓狀態。

波音執行長 Dave Calhoun 表示，為該公司獲得數十億美元的政府援助，以緩解疫情的打擊而取得的進展感到高興。但是，疫情已經使美國航空旅遊需求較一年前暴跌了 95%，波音今年的營收預計也將急劇下降，對於新噴射客機的需求急遽下跌。

Calhoun 表示：「直到我們的客戶再次購買飛機之前，我們的團隊將持續致力於通過最佳的方式，保持我們的業務和整體供應鏈的流動性。」