波音庫存消化 日本速霸陸、川崎重工飛機零件工廠停工

由於美國波音公司 (BA-US) 受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響而停工，日本速霸陸 (7270-JP) 與川崎重工 (7012-JP) 的飛機零件工廠也決定暫時停工，因目前所生產的波音庫存量仍未消化。

根據日本《NHK》週五 (17 日) 報導，知情人士透露，速霸陸將展開停工的是位在日本愛知縣的半田工場與半田西工廠，期間從 4 月 20 日至 5 月 1 日止。

這幾座工廠主要負責生產銜接飛機主翼與機身之間的零件。但由於美國波音公司自 4 月上旬開始，位在南卡羅來納州的客機工廠因為這波肺炎疫情而停擺，也導致速霸陸所生產的這些飛機零件無法出口。

為此，速霸陸決定暫時停工，也打算讓作業員們以休假等方式渡過這段期間，繼續維持僱傭關係。

波音生產未消化 日本速霸陸、川崎重工飛機零件工廠停工 (圖片：AFP)

另根據《日本經濟新聞》同 (17) 日報導，川崎重工也決定讓負責生產機身零件的名古屋第二工廠的部分產線，自 4 月 20 日起停工至 5 月上旬。受影響的是 787 客機零件的相關生產，波音公司已要求該公司停止出貨；而與大型的 777 客機、767 客機相關的零件生產則不受影響。

波音公司在 16 日的時候表示，先前華盛頓州的兩座工廠因肺炎疫情而停工，也預計在 20 日的時後復工。但為了對先前停工期間的生產來作調整，所以請供應商們先停止出貨。

波音公司的供應鏈有許多都是日本廠商。在肺炎疫情的影響下，未來也恐怕有更多的日本企業會受到波及。

零件供應商之一的三菱重工 (7011-JP) 則表示，他們正考慮是否要讓日本國內工廠停工。