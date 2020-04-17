全球半導體資本支出恐連兩年下滑 今年估減少逾3%

IC Insight 出具報告指出，半導體資本支出多是針對長期目標發展，估今年全球半導體資本支出為 990 億美元，年減 3%，連 2 年下滑，如果疫情未在上半年獲控制，全球大廠大幅削減資本支出的情況，將有可能持續發生。

報告指出，今年資本支出下滑，主要因三大記憶體供應商支出減少，包括三星、SK 海力士，及美光，三家公司今年總支出預計為 336 億美元，年減 15%；其他半導體供應商今年支出則達 654 億美元，年增 4%。

IC Insight 認為，去年在台積電 (2330-TW) 資本支出帶動下，晶圓代工資本支出成長幅度居冠，年增 17%，預計今年晶圓代工仍是資本支出成長性最高的領域，年增約 8%，優於半導體產業平均。

此外，2015 年以來 (除 2018 年外)，晶圓代工領域每年均在資本支出金額居冠，預計今年仍會是相同情形，估占整體半導體產業資本支出的 29%。

依據台積電昨日法說，儘管疫情持續延燒，仍看好 HPC(高效能運算)、5G 等長期發展，將維持資本支出將維持達 150 至 160 億美元，跌破外資眼鏡，也讓台設備廠鬆口氣，營運表現相對有撐。