雙谷衰退來襲？刺激政策下藥過猛 恐引主權債務危機

經濟學人智庫 (EIU) 的報告指出，目前隨著疫情時間拖長，各國政府祭出的刺激政策加重債務負擔，可能意味著部分國家將陷入更大的債務危機和經濟衰退的雙重打擊，潛在的債務危機可能自西班牙和義大利向其他發達國家蔓延。

經濟學人智庫 3 月下旬提出的報告寫道，債務危機可能即將到來，在疫情威脅下，財政收入減少、公共支出大幅增加，各國政府未來幾年財政赤字將急劇上升。

今年一月初，在全球大封鎖之前，世界銀行就發出警告，全球將有新的債務危機風險，目前各國債務擴大的浪潮始於 2010 年，是 1970 年以來「最大、最快、最廣」的債務增長。

是否會發生全球債務危機？

根據國際金融研究所 (IIF) 的數據，全球債務 2019 年上半年激增 7.5 兆美元，增至 250 兆美元新高紀錄，去年底並預估，在沒有放緩跡象的情況下，預計 2019 年全球債務將超過 255 兆美元。

日前國際貨幣基金 (IMF) 預測，今年全球經濟「極有可能」遭受自大蕭條以來最嚴重的金融危機，因為各國政府為抗疫擴大封鎖而造成經濟停頓，預估 2020 年全球經濟將萎縮 3%。

國際貨幣基金總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 本周接受採訪時表示，目前全球有一半國家已請求國際貨幣基金援助，突顯了經濟危機的嚴重性。

南歐國家可能首先遭受打擊

經濟學人智庫警告，如果沒有確實可行的措施來防止主權債務危機，第二波主權債務危機對經濟體的打擊會更大，尤其是負債累累的發達國家，例如：義大利和西班牙，蔓延到更多市場的可能性也將提高。政府只透過提高稅收來增加財政收入還不夠，更重要的是，投資者對主權債務已經愈來愈興趣缺缺。

花旗銀行預計第二季美國、英國和歐元區 GDP 將出現兩位數下降。EIU 全球預測主管 Agathe Demarais 在報告中指出，從中期來看，許多發達國家可能會陷入債務危機的邊緣；而疫情最嚴重的歐洲國家義大利和西班牙，在疫情爆發前，財政狀況就已經很脆弱。

Demarais 說，南歐大部分地區仍在經歷多年的緊縮政策，並因高債務、財政赤字和人口老齡化而承受壓力，只要有一個國家爆發債務危機都將迅速蔓延到其他發達國家和新興市場，使全球經濟陷入另一場更大的債務危機。