股災+避險失誤 券商首季慘賠46億元、年減1.5倍

受全球股災拖累，券商今年首季獲利慘兮兮，證交所統計，3 月全體券商稅後淨損 79.84 億元、較前月大減 4.5 倍，累計前 3 月券商稅後淨損 45.98 億元，較去年同期大減 1.5 倍。

觀察全體券商 3 月與第一季獲利表現，僅經紀業務受惠於成交量暴增帶動稅後純益大幅成長，但難敵自營與承銷業務大幅衰退衝擊，導致券商不論單月或第一季獲利雙雙苦吞虧損。

新冠肺炎疫情引發資金逃命潮，3 月日均成交量高達 2047 億元、年增逾 5 成；累計前 3 月每日成交量也有 1858 億元，也較去年同期增加 4 成以上，成交量能放大也讓券商經紀業務獲利大增。

據證交所統計，3 月全體券商經紀業務稅後純益 42.28 億元、月增幅達 57%，累計前 3 月稅後純益 89.25 億元，也較去年同期大增 1 倍。

但自營部位在股市大跌、券商發行認售權證與衍生性工具大虧夾擊下，導致全體券商單月淨損高達 79 億元、月減幅高達 28 倍之多，累計前 3 月券商稅後淨損 90.56 億元、年減幅約 3 倍。

另外，全體券商承銷業務 3 月稅後淨損 7.54 億元、月減幅高達 30 倍；累計前 3 月稅後淨損 9.66 億元，較去年同期衰退 1.84 倍。

觀察個別券商第 1 季獲利表現，龍頭元大證券前 3 月稅後純益 19.23 億元獨占鰲頭，國泰證券與富邦證券稅後純益分別為 2.08 億元、1.71 億元。

今年 2 月市占率衝上前 10 大的華南永昌證券，因發行的認售權證交易避險操作失誤，導致單月虧損高達 34 億元，連帶賠掉首季獲利，單季淨損多達 46.6 億元。