中航看散裝市況信心回穩中 下半年運價反彈可期

散裝航商中航 (2612-TW) 今 (17) 日召開法說會表示，第一季受疫情影響海運市場崩跌，不過，若疫情能在第三季獲得控制，下半年運價大幅反彈可期，目前已看到市場信心逐漸復甦。

中航指出，疫情導致今年造船廠新船交付速度放緩，而修船廠塢修和改裝工程時間也拉長，不過，海岬型新船交付數量約 135 艘，噸位年增幅 4.3%，高於預期的需求成長 0.5%，市場仍處在供過於求態勢。

所幸，供給過剩壓力已逐年下滑，明年供給僅約 60 艘，而老舊的超大型礦砂船淘汰也將加快，接下來就是觀察新船是否遞延交付，對運費將有一定的影響。

對於目前市況，中航表示，中國陸續推出大型基建救市方案，增加對高質量鐵礦砂和煤炭的進口需求，間接推升海岬型散裝運輸市場，而原油需求萎縮導致油價慘跌，高低硫油價差大幅縮小至每噸 100 美元以下，有利未安裝脫硫器的業者。

中航強調，將靈活海運業務策略，藉由分散換約時間點以降低風險，而今年仍以一年期租約為主，每季約有 2 艘船要換約。

目前海運業務占中航營收比重達 50%，而內陸貨櫃運輸和物流業務合計占 49%，中航表示，旗下 10 艘海岬型散裝船的平均船齡 8.4 年，低於全球平均 8.7 年，且暫時不考慮安裝脫硫設備。

中航去年稅後純益 3.24 億元，年減 36.96%，每股純益 (EPS)1.64 元，今年第一季合併營收 8.15 億元，年減 15.47%。