鞋材及製鞋業首季EPS出爐 鈺齊2.02元領先 百和1.79元居次

鞋材及製鞋業陸續公布第一季獲利，包括鈺齊 - KY(9802-TW) 及百和 (9938-TW) 等，都明顯成長 3-5 成；鈺齊第一季稅後純益 3.54 億元，年增 72.5%，每股純益為 2.02 元，創歷年同期新高。百和首季稅後純益 5.33 億元，年增 31%，創單季新高，每股純益 1.79 元。

鈺齊首季營收為 27.73 億元，年增 7.6%，創歷史同期新高，毛利率高達 23.8%，季增 0.3 個百分點，較去年同期增加 4.2 個百分點，稅後純益為 3.54 億元，年增 72.5%，每股純益為 2.02 元。

鈺齊首季營收、營業利益、稅後純益皆創同期新高，營業利益增幅更連 5 季優於營收增幅。

鈺齊主管指出，全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，中國各廠區延後開工，減少 2 、3 月產量，且 3 月中下旬後，全球疫情急速惡化，迫使各國政府推出更多積極遏制措施，在人流、物流、交通運輸皆無法順暢運作之下，首季產銷營運必須面對各種挑戰，但是在多品牌接單、生產基地分散、產品組合優化、生產效能提升及全體團隊成員同心努力，第一季各項營運表現及財務指標，仍逆勢成長，且創多項同期新高紀錄。

鈺齊首季在各國實際工作天數不同之下，中國、越南以及柬埔寨之產能占比，分別為 27.7%、43.2%、29.1%，非中國產能占比逾 7 成，柬埔寨產能更首度超越中國。銷售地區 (品牌客戶指定目的地)，大歐洲首季營收及比重分別達到 12.3 億元及 44.4%，而大美洲市場則是逐年開發有成，首季已達 10.3 億元，占 37.1%，多品牌接單策略對產品組合優化、營運規模擴增以及銷售地區分散，逐漸產生效果。

編織帶、黏扣帶及鞋面廠材料廠百和 3 月營收 21.29 億元改寫次高，單月稅後純益 2.8 億元，月增 69.75%，年增 31%，每股純益達 0.94 元，首季稅後純益 5.33 億元，年增 31%，每股純益 1.79 元。

百和 3 月營收 21.29 億元，月增 42.0%、年增 22.3%；累計前 3 月營收達 45.88 億元、年增 5.6%；今年 3 月及第 1 季合併營收同創歷史次高及同期新高，表現亮眼，除認列旗下百和興業 (8404-TW) 房地產收入增加，越南及印尼廠營運效益提升也是原因。

百和去年歸屬母公司稅後純益 15.22 億元、年增 11.9%，每股稅後純益 5.11 元，每股擬配 3 元現金股利。

Nike 供應鏈的豐泰 (9910-TW) 3 月稅後純益 6.19 億元，年增 18.6%，每股純益 0.85 元，第一季獲利在疫情影響下，仍較去年同期減少 13%，稅後純益 12.83 億元，每股純益 1.75 元，低於去年同期的 2.21 元。