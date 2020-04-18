〈鉅亨看世界〉日本人為何獨鍾iPhone ?

蘋果在美國時間 4 月 15 日發表了第二代的 iPhone SE，從很多角度來看都出現了大幅進步。不僅有更大的 4.7 吋 Retina 螢幕，還有與老大哥 iPhone 11 Pro 相同的 A13 仿生晶片加持，主畫面按鈕 (Home 鍵) 與 Touch ID 的保留，還有親民的價格 (新台幣 14,500-20,000 元) 應該也讓不少的果粉們感到興奮。也相信在未來的好一段時間內，新款 iPhone SE 將會是當前最暢銷的 iPhone 款式。

〈鉅亨看世界〉日本人為何獨鍾 iPhone ? (圖片：AFP)

iPhone 在日本的智慧型手機市場擁有過半市占，多家生產智慧型手機的日本廠商也都被狠狠的甩在後頭。為什麼日本人獨鍾蘋果卻不愛安卓，其實也是有跡可循。

過去軟銀 (SoftBank) 在日本獨家銷售 iPhone 三年，iPhone 在當時也成了軟銀攻城掠地的超級武器，從同業手上搶下不少客戶。

2011 年 KDDI 也加入了 iPhone 的銷售行列，戰局也愈顯激烈。那時要價約 6 萬日圓的 iPhone 4S (容量 16GB)，在各種促銷方案下等於是 0 元購機。

在過了 2 年之後，日本通訊業龍頭的 NTT DoCoMo 也終於加入了果粉行列，開始了 iPhone 5S、5C 的銷售。

這幾家業者除了推出各種好康來防止客戶流失，更積極鼓勵用戶們加入智慧型手機的行列。頂著蘋果光環又可憑直覺使用且容易上手的 iPhone，在能划算入手的絕佳時機下，也頓時成了日本消費者的優先選擇之冠。

〈鉅亨看世界〉日本人為何獨鍾 iPhone ? (圖片：AFP)

還有 iPhone 在支援方面充實，通常只要在硬體可以應付的情況下，作業系統的 iOS 都能持續進行更新，不會出現像安卓手機在使用個數月或 1、2 年後就常會淪為孤兒的情形。這些優點也讓講求耐用的日本消費者感到窩心。

加上 iPhone 在資料備份時較安卓手機來的容易，也沒有安卓手機在各家產品上常見的介面不同問題。在換機時也只要將新、舊 iPhone 靠在一起就能進行資料轉移，種種設定也都能維持原狀，用起來輕輕鬆鬆。

若果粉們有買付費的 APP 或常用的訂閱內容，在考量到種種費用上的支出還有使用上的習慣，通常也就不會考慮投靠到其他陣營，所以果粉手上的下一支手機也往往還是更新一代的 iPhone。

另外蘋果產品的整合性高，往往也成功的攏絡果粉掏腰包買他們家的其他產品，像是 AirPods、Apple Watch、iPad、還是電腦的 iMac 及 MacBook 產品等。還有簡約的產品設計，也都是蘋果的過人之處。

根據調查公司 GfK 的數據，在 iPhone 11、11 Pro 系列上市前的 2019 年 8-9 月上旬，iPhone 8 在日本整體的 iPhone 銷量占了 4 成左右，比重最高。意味著多數日本消費者並不追求最新、最強的機種。

〈鉅亨看世界〉日本人為何獨鍾 iPhone ? (圖片：AFP)

以 2017 年 9 月上市的手機而言，iPhone 8 的人氣確實維持了很長一段時間。而價格更低，容量 64GB 售價不到 5 萬日圓的第二代 iPhone SE，也應該會成功繼承 iPhone 8 系列在日本的高人氣。

還有上市前被大家形容是廉價版 iPhone 的 iPhone SE，其實從材質與性能來看一點都不廉價。對於講究 CP 值的消費者而言，更增加了出手購買的強大魅力。