〈分析〉台積電財報背後隱憂：下調全半導體產業展望

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 於週四 (16 日) 召開法說會，雖然新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致全球經濟受到衝擊，但台積電於第一季的獲利仍優於市場預期，並預估今年營收有望成長。

但儘管台積電第一季的財報表現優於預期，該公司仍認為疫情將導致終端市場需求萎縮，並衝擊整體半導體產業的前景，因此下調對整體產業未來的展望。

台積電大幅下修半導體產業展望：

根據台積電於 3 個月前的預估，台積電原先預期今年全球半導體產業將成長 8%，但於週四 (16 日) 法說會中，卻將預估成長修改為持平甚至可能衰退；另外，對於晶圓代工產業的展望，則由先前所預估的增長 17%，調降為「高個位數百分比」至「低十位數百分比」的成長。

此外，台積電亦下調對於公司今年的成長預估，由 20% 調降為「中至高的十位數百分比」成長。

圖片：TSMC

疫情有再爆發風險、5G 是半導體業的基石！

台積電對於未來前景的預測，主要是基於肺炎疫情於 6 月逐漸趨緩的假設，雖然包括新加坡及南韓等在內的部份國家，目前疫情呈現放緩的趨勢，但全球的確診病例數仍在增加中，且在疫苗開發並普及之前，疫情恐將有再次爆發的風險。

儘管台積電對於今年的展望趨向保守，但仍將資本支出維持在 160 億美元不變，並認為在接下來幾年，隨著 5G 手機的推出，將會帶動半導體產業長期需求的成長。

圖片：TSMC

由於台積電的客戶包含半導體產業的主要廠商，如蘋果 (AAPL-US)、高通 (QCOM-US)、及華為等，再加上豐富的經驗，市場認為台積電對於未來的預測相對準確。

台積電的供應商艾司摩爾 (ASML) 於週三 (15 日) 公佈第一季財報，但由於肺炎疫情導致產業不確定性上升，該公司並未提供對於第二季及 2020 年全年的財測。除此之外，蘋果亦於日前撤回先前所發佈的財務預測，且尚未提供新的財測。

由於疫情造成終端需求的萎縮，除了台積電之外，全球科技大廠，包括：蘋果、高通、Nvidia(NVDA-US)、及華為等，皆面臨嚴峻的挑戰。但是，智慧型手機廠商小米卻於日前表示，由於智慧型手機對於消費者而言屬於生活必需品，因此，預估需求將會快速反彈。

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