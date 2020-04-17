【日盛投顧】指數續創反彈高點

◆盤勢分析

1. 在台積電繳出優於預期的第一季成績單，以及美國傳「瑞德西韋」用藥見成效，雙利多帶動下，台股開高上攻，指數最終上漲 221.56 點，漲幅 2.14%，收在 10，597.04 點，成交金額為 2，316.65 億元。三大法人合計買超 235.88 億元，外資買超 203.94 億元、投信買超 24.92 億元、自營商買超 7.02 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量增，結構有利於盤勢，後勢需價跌量縮，價漲量增。

(2)、均線：短撐為 5 日線 (約 10，370 點) 附近，壓力為季線 (約 10，850 點) 附近。

(3)、技術指標：KD 交叉向上，9 日 K 值高於 80，進入超賣區，提防漲多回檔的可能。

3. 櫃買指數漲幅 0.06%，收在 130.75 點，漲幅落後加權指數。支撐為 127 點附近，壓力為季線 (約 134.3 點) 附近，KD 交叉向下，9 日 K 值高於 80，進入超賣區，提防漲多回檔的可能。

4. 觀盤重點：指數續創波段新高，沿 5 日線一路走強，因此 5 日線未跌破前，方有機會向上挑戰季線，指數反彈逾兩千點，操作建議控制持股比重，預防高檔風險，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、生技醫材等。

半導體、設備、工具機、工業電腦等彈升

1. 半導體：隨著 2330 台積電繳出亮眼財報，股價攻高下，帶動族群個股如晶圓代工 2303 聯電、5347 世界、IC 設計 6415 矽力 - KY、3034 聯詠、2379 瑞昱、6679 鈺太、記憶體封測 6239 力成等股價揚升。

2. 設備：受到 2330 台積電宣布未下修資本支出激勵類股走強，相關個股如 3131 弘塑、3413 京鼎、6196 帆宣、6667 信紘科、3680 家登等。

3. 工具機：相關自動化元件第二季有機會回溫，個股如 1590 亞德客 - KY、2049 上銀等釋出業績可望看俏，4540 全球傳動、1597 直得股價相對強勁。

4. 工業電腦：物聯網等需求仍將帶動工業電腦全年需求向上，相關個股如 2395 研華、8234 新漢、6206 飛捷、6414 樺漢等盤中創反彈高點。