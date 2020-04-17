〈台股盤中〉台積電領頭重振多頭信心 季線反壓蓋頭要留心

台股今 (17) 日在美股盤後大漲及台積電 (2330-TW) 展望正向帶動下，，開盤大漲 174 點，盤中最高上漲 334 點，估全場成交值 2600 億元，權值股帶頭衝，一度站上 10700 點，不過法人指出，今日大盤如出現長上影線、甚至黑 K 棒，大盤即極可能陷入整理，台股大盤今天走勢創波段新高，但目前上檔也面臨季線 10854 點壓力，留意盤勢回檔。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 首季毛利率達 51.8%、營業利益率 41.4%，雙率表現優於預期，稅後純益約 1169.9 億元，創單季新高，每股純益 4.51 元。

台積電今日股價直接跳空開高，最高衝上 304 元，最低 300.5 元，成交量在開盤 1 個半小時內衝高到 6 萬張。權值股漲幅同步跟上，包含鴻海、大立光、台塑四寶、國泰金、富邦金等，也都有 1 % 以上漲幅。

台股指數早盤開在 10554.55 點，最高 10710.15 點，盤中大漲 334 點創波段新高，估全場成交值 2600 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今天強漲創波段新高，在全球股市表現獨強，但全球疫情利空仍未退散下，後續美股走勢若無法跟上，且台股上檔也面臨季線 10854 點壓力，恐不利後市。

分析師黃漢成指出，目前市場觀察重點包括第一季台廠季報表現，但不容忽視 4 月以後全球新冠肺炎疫情擴散，對市場消費端需求的影響，是重要的觀察指標。