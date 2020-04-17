南港二度增持泰豐持股至9.59% 不排除進入董事會

南港輪胎 (2101-TW) 今 (17) 日公告，再斥資約 3 億元增持泰豐 19519 張股票，持股比例由 5.47% 提升至 9.59%，由於泰豐今年 6 月股東會將進行董監改選，南港表示，看好輪胎產業後市，未來不排除再增持泰豐股票，也不排除取得董事席次。

南港今年 3 月 18 日至 4 月 9 日間，共斥資 3.09 億元，買進泰豐 25889 張股票，對泰豐的持股也由零，一口氣增持至 5.47%。

而南港今日再公告，4 月 10 日至 17 日間，再增持泰豐 19519 張股票，每單位價格為 15.37 元，交易總金額共約 3 億元，持股則由 5.47% 再提升至 9.59%，坐穩第二大股東。

泰豐今年 6 月股東會將進行董監事改選，經營團隊持股比重不高，總持股比例僅約 13.37%，南港選在此時入股泰豐，不免引起外界揣測，是否有意爭奪經營權。

對此，南港表示，對輪胎產業還是有信心，仍十分看好，若大家能互補的話，也是一件好事，對產業都有幫助，因此未來不排除再增持泰豐股票，也不排除在泰豐今年董監事改選中，取得一席董事。

泰豐主要產品為汽車外胎，但受中國車市不振影響，加上先前提列中國廠房閒置損失，去年持續虧損，全年營收 45.41 億元，年減 9.33%，稅後虧損 4.34 億元，每股虧損 0.94 元，雖然虧損幅度較前一年收斂，但已連虧 4 年。