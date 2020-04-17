〈政院兆元紓困〉銀行受理紓困貸款突破千億大關 小額貸款下周開辦

行政院今 (17) 日舉行紓困振興方案記者會，針對昨天釋出的小規模營業人貸款措施，政務委員龔明鑫表示，行政院長蘇貞昌已在上午院會拍板通過，下周就會開辦，最高可貸 50 萬元；截至目前，銀行受理政府相關紓困貸款申請已突破千億大關，其中 386 億元獲得核貸。

龔明鑫說明，目前小規模營業人家數將近 50 萬家，只要是有稅籍登記、每月銷售額未達使用統一發票標準的營利事業都可以來申請，額度最高 50 萬元，銀行將提供單一窗口諮詢，並簡化核貸流程，用簡易評分標準表取代財務比率評估。

由於政府提供 10 成的信保，因此，申貸者免提供擔保品及保證人，如果受影響的中小型事業平均營業額衰退達 15%，政府將提供利息補貼 0.845%，等於是業者只需負擔 0.155% 的利息，且免收保證手續費。

龔明鑫指出，央行 2000 億元轉融通貸款共有 25 家銀行開辦，其中 9 家公股為台銀、合庫、兆豐、華銀、土銀、台企銀、彰銀、一銀及輸銀，民營 16 家則為中信、新光、元大、玉山、永豐、台新、北富銀、國泰世華、日盛、安泰、遠東、聯邦、上海、台中、京城及陽信，有需要的中小企業都可以透過上述銀行來申請貸款。

至於目前政府辦理各項紓困貸款的情形，龔明鑫表示，截至 16 日止，千億保方案受理申請已衝破 1000 億元，其中，核准 3047 戶、386 億元，光是一天內就大增 141 億元；銀行自辦紓困貸款的部分，企業戶及個人戶合計核准貸款金額高達 1222 億元，較前一天增加 164 億元。

龔明鑫強調，不論是政府紓困貸款或銀行自辦，每天核貸幾乎都有 300 億元以上，在疫情期間，金流絕對不能斷，哪裡需要金流，我們就流到哪裡去。

此外，昨天傳出竹科有一家醫材廠商，因歐美鎖國或停工，導致外銷業務受衝擊，因此，針對 500 多名員工實施減班休息 (無薪假)，經濟部工業局長呂正華隨即致電該公司負責人，對方在了解政府即將上路的薪資補貼方案後，表示將重新調整人力規劃，也許可以不用繼續實施無薪假措施。

