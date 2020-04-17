瑞基海洋前2月稅後純益年減逾6成 每股賺0.06元

檢測廠瑞基海洋 (4171-TW) 今 (17) 日公告自結數，前 2 月稅後純益 700 萬元，年減 66.67%，每股純益 0.06 元。

瑞基海洋由於旗下開發的新冠肺炎檢測產品，取得台灣首家檢測廠通過認證，近期股價強勢走揚。

瑞基 2 月營收 2435 萬元，月減 53.68%、年減 7.84%；稅後虧損 600 萬元，年減 175%，每股虧損 0.17 元；累計前 2 月營收 7700 萬元，年增 48.08%；稅後純益 700 萬元，年減 66.67%，每股純益 0.06 元。

瑞基公告，旗下產品包括瑞基萃取耗材組、瑞基新型冠狀病毒 (orf 1ab) 檢測試劑、瑞基自動化核酸分析儀及瑞基新型冠狀病毒 (orf 1ab) 檢測試劑陽性對照組，均通過醫療器材專案製造，不過依規定，產品僅供衛福部疾管署認可，在嚴重特殊傳染性肺炎檢體檢驗的國內醫學實驗室使用。

據了解，瑞基新冠肺炎檢測產品，只要置入樣本，85 分鐘即可產生檢測結果，靈敏度及準確度與國家級實驗室無異，且已小量出貨至阿拉伯聯合大公國、印尼等國家，此外，英國、西班牙、義大利等歐洲國家也有上門詢問。