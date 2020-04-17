全球傳動下周一起買回5000張庫藏股

傳動元件廠全球傳動 (4540-TW) 今 (17) 日公告，為維護公司信用及股東權益，董事會決議從集中交易市場買回庫藏股，預計買回約 5000 張自家股票，買回區間價格為 36 至 66 元。

全球傳動將在 4 月 20 日至 6 月 16 日間，從集中交易市場買回庫藏股，預定買回 5000 張股票，占公司已發行股份總數約 5.17%，買回股份總金額上限為 21.33 億元。

全球傳動表示，農曆春節前，中國經銷商客戶下單要求 2、3 月出貨的產品，較往常多一些，春節後客戶也通知正常出貨；加上中國 5G 基地台相關設備商、自動化設備商需求回溫下，帶動 3 月攀揚、達 2.51 億元，月增 27%，年增 37.6%，創近 16 個月新高，第 1 季營收為 5.44 億元，年增 8.1%，寫近 3 季高點。

由於全球傳動生產據點都在台灣，未受肺炎疫情影響，從去年第 3 季營收占比來看，中國占 69%，台灣 12%，亞洲 15%，歐美 4%。全球傳動表示，除中國客戶通知正常出貨外，東南亞、歐美地區需求也持穩，目前未有太大變化，若疫情在第 2 季告段落，看好今年整體營運表現將優去年。