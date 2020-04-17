美國「太空軍」蓋武器庫！軍事衝突初期干擾中、俄通訊衛星

川普於去年年底新成立的美國「第六軍種」太空軍 (the US Space Force) 表示，計畫在未來七年內構建一個擁有多達 48 枚地面武器的武器庫，可在軍事衝突爆發後的最初幾個小時內，短暫地干擾俄羅斯或中國的通訊衛星信號。

經過多年的研發後，由美國國防承包商 L3Harris Technologies 製造的首個系統上月正式宣布具備作戰能力，美國太空軍已經完成了 16 個此種軍事系統的接收，另外，該公司還在開發一種名為 Meadowland 的新系統，更為輕便、具備添加軟體更新的能力，並可對更多軍事頻道進行干擾。

去年，川普成立太空軍以來，外界的焦點一直將太空軍放在守衛美國衛星的防禦職責上，而對於太空軍是否以 Meadowland 為核心作為進攻的職責，白宮政府則並未披露太多訊息。

總部位於佛羅里達州 Melbourne 的 L3Harris 已在開發四個 Meadowland 系統，暫定於 2022 年 10 月左右交貨，而至今年 12 月，美國太空軍還計畫進一步對 28 個軍事系統展開招標，2021 財年開始注資，訂於 2023 年底制 2027 年初開始交貨。

美國太空軍中校 Stephen Brogan 在接受美媒採訪時亦表示，目前而言，該系統的目的是干擾通訊衛星，而非傳輸數據或拍攝照片的衛星。

Stephen Brogan 表示，該系統可在衝突初期使用，旨在引起短暫的干擾，且不會產生，太空垃圾，而美國空軍在另一份聲明中表示，干擾通訊衛星可以防止敵方在多個頻段中取得指令，以達到預警之作用。

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