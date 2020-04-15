川普著急重啟美國經濟 最快5月1日前復工

美國總統川普週二 (14 日) 表示，他相信美國的些州將夠在 4 月底之前放寬嚴格防疫措施，甚至可能在 5 月 1 日之前復工。

武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 212 多個國家，目前有超過 194.9 萬人染疫，至少 12.3 萬人死亡，美國確診突破 58 萬例，死亡 2.4 萬例，但近日美國疫情曲線日漸趨緩。

美國總統川普週二在白宮召開記者會表示，重新開放美國經濟的計劃即將敲定，他很快將與美國 50 州長會談，接著適時適切地授權各州實施重啟美國經濟的計畫。

川普稱：「這一天的到來將會非常接近，因為某些州的疫情非常不同，地理位置也與其他州非常不同。這 (復工日) 將會非常非常接近，甚至可能在 5 月 1 日之前。」

美國總統川普近期表示，已從部分地區看到疫情趨緩訊號，他有絕對權力來主導重啟美國經濟的計畫。美國政府週一宣布成立經濟工作小組，檢視未來幾周內如何以最佳方式復工，但這與各州出現意見矛盾。

紐約州州長古莫 (Andrew Cuomo) 週二抨擊，川普是總統，不是國王，他的舉措根本違憲。

與此同時，美國東岸七州 (紐約州、紐澤西、康乃狄克州、賓州、德拉瓦州、羅德島和麻州) 週二已聯手，達成解除禁足令和重啟經濟的區域性協議。

此外，西岸三州 (加州、華盛頓州、奧勒岡州) 則宣布一項「西部州協定」，同意根據基於健康結果共同重新開放經濟。