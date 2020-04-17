宇峻Q2新手遊動能續強淡季不淡 營收可望季增逾1成

宇峻奧汀 (3546-TW) 手遊新作《三國群英傳 M》2 月中旬上市後，表現亮眼，帶動 3 月營收攀歷史次高，首季營收更創近 10 年新高，法人看好，宅經濟需求助攻新手遊營運動能，宇峻第 2 季營收估將季增逾 1 成，並較去年同期大幅成長，營運淡季不淡。

宇峻自主開發、與智冠 (5478-TW) 子公司遊戲新幹線聯合發行的手遊大作《三國群英傳 M》，2 月 18 日在台港澳雙平台上市，上市首週即登上 App Store 遊戲暢銷榜第二名、Google Play 第四名，期間排名雖有下滑，但目前 App Store 排名均維持在十五名以內。

受惠《三國群英傳 M》上市挹注，宇峻 2 月營收月增 38.6%，創近 5 個月新高，3 月營收也月增近 2 成，改寫單月歷史次高，首季營收達 3.82 億元，季增 22%，年增 38.9%，寫 10 年來新高。

展望本季，宇峻表示，受惠宅經濟需求，《三群 M》每日上線人數確實有增加，而在清明連假期間，上線人數與玩家付費率也有所成長，可望挹注營收表現。

法人看好，在《三群 M》動能延續下，宇峻第 2 季營收將大幅優於去年同期，可望年增逾 7 成，也將超越首季表現，估季增 10-15%。