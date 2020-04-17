鉅橡每股擬配發1元現金股利 殖利率逾6%

鉅橡 (8074-TW) 去年受貿易戰攪局，稅後純益 4962 萬元，年減 53.08%，每股純益 0.62 元，董事會今 (17) 日董事會通過，每股擬配發 1 元現金股利，殖利率約 6.5 %，預計 5 月 29 日股東會決議。

鉅橡 2019 年營收 12.32 億元，年減 12.42%，主要受美中貿易戰擾局，全球智慧型手機市場飽和，以及換機潮成長趨緩，PCB 客戶以去化庫存為主，降低對 PCB 墊板及電木板的需求，以致全年毛利率 18.19%，年減 1.9 個百分點，稅後純益 4962 萬元，每股純益 0.62 元。

鉅橡生產 PCB 鑽孔及成型製程用電木板，並用木漿板核心技術，切入美耐板等建材產品，積極尋找產品市場區隔開拓市場，去年美耐板等建材營收 4000 萬元，仍呈現虧損，估今年營收可望倍數成長到 8000 萬元，並可達損益兩平。

在 PCB 耗材本業部分，今年鉅橡首季營收 2.86 億元，年減 0.35%，目前市場 4 月、5 月補貨需求高，且主原料酚價目前處於歷史低檔區，可望在銷售提升同時，也增進獲利。

鉅橡在現有包括 PCB 鑽孔電木板、美耐板生產中，飽受人力短缺之苦，公司規劃興建的新廠，將朝較現有製程減少 80% 人工需求的智能化生產發展，規劃投入新生產線，產能全開後，可滿足室內隔間外，擴大包括辦公家具、系統家具業者的需求。

過去 2 年，鉅橡規劃以核心電木生產技術，跨出電子業並朝民生建材美耐板產品市場開發，不過，因產品市場同質性太高，競爭也激烈，因此，除一方面成立鉅莊企業專責銷售業務，另外也透過開發客製化、區隔化產品，創造產品利基，目前在產品表材上，已取得在台聯盟企業支持，開發多彩化新產品，避開依賴自日本凸版印刷公司供應表材的高同質性。