華南永昌證券3月大虧47億元 總座陳錦峰扛責下台

華南金控 (2880-TW) 子公司華南永昌證券 3 月因發行認售權證，避險操作失誤導致單月爆發 47 億元鉅額虧損，拖累母公司金控首季淨損 14 億元，證券公司總座陳錦峰也將為此扛責下台。

華南金今 (17) 日公告，華南永昌證券公司總座陳錦峰將進行「調整職務」，並將於下週一 (20 日) 生效，但據悉這次證券爆出鉅額虧損，主導業務的陳錦峰難辭其咎，離職機率頗高。

陳錦峰是證券市場資歷豐富的老將，縱橫證券市場長達 30 餘年，以承銷業務見長，1988 年協助台南幫籌設統一證券，靠著優異表現一路獲拔擢為統一證執行副總，任職期間輔導過近 30 家企業上市，讓統一證在承銷市場占有一席之地。

除了統一證，陳錦峰也先後擔任亞洲證券總經理，帶領亞洲證券翻身獲利轉虧為盈，之後又被挖角到復華證券擔任總座一職，以靈活的併購模式拉抬復華證券經紀業務市占率。

2005 年 8 月陳錦峰獲延攬到華南永昌證券出任總座，在金控集團資源奧援加上市場人脈，帶領華南永昌業務成長，2018 年在他的操刀下，成功拿下上海商銀上櫃轉上市掛牌承銷，華南永昌證券市占率今年更首度擠進前 10 大。

不過，華南永昌證券 3 月因發行認售權證，又適逢台股大跌、避險操作不及，導致證券單月爆出 47 億元鉅額虧損，身為業務總督導的陳錦峰也得為此下台負責，繼任人選將待財政部派任。