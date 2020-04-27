3 款無與倫比的高顏質臥室，提供最好的睡眠品質

家，是一群人共築的生活藍圖，而臥室設計則是每個家庭成員的性格體現，在臥室裡可以卸下心防，展現最真實的自我，無論是衣櫃收納、洞洞板設計、化妝台設計等，都能排列出量身訂製的空間樣貌。澄月室內設計的吳宜倫設計師針對不同家庭的私密需求，把講究實際的獨特設計美學，挹注於風格大相逕庭的臥室裝潢中，細膩地串聯起人與空間的親密關係。





家，是一群人共築的生活藍圖，而臥室設計則是每個家庭成員的性格體現，在臥室裡可以卸下心防，展現最真實的自我，無論是衣櫃收納、洞洞板設計、化妝台設計等，都能排列出量身訂製的空間樣貌。澄月室內設計的吳宜倫設計師針對不同家庭的私密需求，把講究實際的獨特設計美學，挹注於風格大相逕庭的臥室裝潢中，細膩地串聯起人與空間的親密關係。



Project 01 洞洞板、明星化妝台，深獲妻小喜愛的臥室設計

25 坪工業風小宅的男主人喜愛個性工業質感，因而這樣的風格也從公共空間延續至主臥室設計中，深色木紋的櫃門與沖孔鋁板協調出中性、不過於陽剛的收納櫃造型。而在床尾一整排櫃體裡，除了擺放男主人公仔的收藏展示區以外，設計師也為女主人規劃俐落的明星化妝台，下方的開放式收納櫃則能夠收納浴巾、吹風機等沐浴用品，細心呵護女主人的日常所需。



而在兒童房設計方面，屋主夫妻不希望空間的風格及規劃局限於他們的想法，所以設計師賦予小孩房設計較高的彈性，像在色系的選擇上利用木頭色搭配白色、綠色，呼應小男孩的活潑特質，而床頭「家」的造型門片，可以讓孩子收納各種公仔玩具，有種扮家家酒的俏皮樂趣。另外，洞洞板收納牆則可隨時取用物品，帽子、圍巾、包包、公仔如何排列，全都仰賴孩子的豐富創造力。

Project 02 一日衣櫃、花磚書桌，表達粉絲景仰的臥室設計

同樣是 25 坪的工業風住宅，這間由單身女屋主和媽媽、阿姨同住的三房兩廳空間，卻因為世代間的想法差異，產生更多的生活衝突。在數次的來回討論過後，設計師決定以女兒喜愛的工業風為主軸，並巧妙融入長輩、毛小孩的既有習慣，將純粹的工業風格留到女主人的房間設計去做發揮。

設計師在每一道通往房間的門板，都撰寫上家人各自的名字縮寫及生日，代表專屬的臥房性格。而主臥室採取粗獷的深色元素，加上能減少櫃體壓迫感的沖孔鋁板，打造女主人夢寐以求的臥室風格。開放式衣架則能夠當作一日衣櫃使用，吊掛尚未要洗的外套；藍色花磚加鐵件的書桌，成為有趣的工作一隅。最特別的是，跳色的廁所鐵門刻劃了安室奈美惠的引退日期，讓偶像能繼續陪伴女屋主生活。

Project 03 時尚更衣室、玫瑰金衛浴，懂得女人心思的臥室設計

40 坪混搭風住宅的屋主希望能擁有異國感的居家氛圍，因此設計師引入現代古典的細緻氣質，從開闊的公共空間到機能充足的主臥室，都選擇金色元素來妝點細節。主臥室以太太喜好的風格去做整體擘劃，分為睡眠區、更衣室和主衛浴，同時設計師在床頭牆採用藍色線板裝飾，與電視牆造型相互輝映，定義出室內格局的份量感。

而更衣空間的 L 型衣櫃搭配燈條，襯托出主臥室的時尚調性；設置於外側的穿衣鏡除了方便整理儀容外，還使空間能夠擁有延伸感。玫瑰金鑲邊的化妝台透過大理石紋桌面，佐以散發柔和燈光的圓鏡、金色質感燈飾，給予女主人尊榮不凡的生活享受。拉開浴室的灰玻門片，先看見掛上橢圓鏡的粉色小花磚牆，再到玫瑰金的客製毛巾架，讓女主人能體驗一層層的視覺驚喜。

不管是中性的工業風、柔美的混搭風，澄月室內設計的吳宜倫設計師總是能傾聽每個家庭、每位家人最真切的心聲，量身裁製出屬於各自的臥室設計，又能在收納機能充足之餘，保留適當的彈性空間，讓人與空間的互動成為最美端景，同時回歸臥室的放鬆休閒用途，凸顯居住者的獨特性格及生活品味。

圖片提供 澄月室內設計



Designer Data

澄月室內設計

主持設計師：吳宜倫

Email：lune@lune.com.tw

網址：www.lune.com.tw

電話：+886-03-4202311

地址：桃園市中壢區松仁路 2 號 12 樓之 5

【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】