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〈政院兆元紓困〉1035億元救急現金補貼 一張表看懂六大措施

鉅亨網編輯陳于晴
行政院祭出紓困振興 2.0 方案，匡列 1035.2 億元現金補貼。(圖：行政院提供)
行政院祭出紓困振興 2.0 方案，匡列 1035.2 億元現金補貼。(圖：行政院提供)
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新冠肺炎 (COVID-19) 疫情正衝擊我國經濟表現，行政院日前祭出紓困振興 2.0 方案，總預算規模高達 1 兆 500 億元，除了紓困貸款外，其中匡列的救急、救命錢就高達 1035.2 億元，都是要直接發放的現金補貼，預估有超過 300 萬名勞工可受惠，不過，外界也相當關心這千億預算到底會撥去哪？哪些人可以來申請？《鉅亨網》整理六大現金補貼措施，讓讀者透過一張表一次看懂。

艱困事業員工薪資補貼

行政院長蘇貞昌拍板「1 兆救台灣」的紓困措施，其中最大宗就屬「千億挺就業」方案，將直接補助經濟部、交通部、文化部及農委會等各部會業管的相關產業。

針對營運艱困企業，政府將補貼員工原薪資 4 成，每月上限  2 萬元，共 3 個月，總計最高 6 萬元，不過，申請補助的企業不得實施減班休息、裁員，減薪未超過 2 成，總計預算達 419.2 億元，估計可照顧約 80 萬人。

至於適用的產業範圍，包括經濟部業管的製造業、服務業等從業人員；交通部業管觀光旅館、民宿、旅行業等；文化部業管的大型藝文艱困事業從業人員、靠接案的藝文工作者；農委會業管的花卉、種苗及休閒農場等，以及漁船船員。

自營工作者

針對無一定雇主，有投保職業工會勞保、投保薪資在 2.4 萬元以下、2018 年未達課稅標準的「自營工作者」，包含遊覽車及計程車司機，勞動部將提供每人每月 1 萬元、連續 3 個月的現金補助，並規劃一次領 3 萬元。勞動部長許銘春指出，在這個薪資標準以下的自營者共計 133 萬 5061 人，總預算 336 億元。

舉例來說，導遊、領隊及國旅隨團服務人員，在最近 1 年內服務旅行團達一定數量者，每人每月可獲得 1 萬元，連續補貼 3 個月。

此外，全國計程車司機約 9.2 萬名、遊覽車司機約有 1.6 萬人，交通部採「對人補助」的方式，每人補助 1 萬元、連發 3 個月。

照顧弱勢

針對弱勢老人兒童身障者，生活補助每人加發每個月 1500 元，共加發 3 個月，預估有 87 萬人可受惠，總預算 40 億元。

擴大就業

此外，勞動部初步研擬補助雇用青年的企業，每月 1.2 萬元，為期 12 個月，不過目前尚未定案；失業者方面，除了給予一筆失業給付外，還有補貼投保薪資 6 成，期間為 6 至 9 個月，以及職訓補貼、兒女就學補貼。二者合計預算共 180 億元，可望照顧約 15 萬人。

無薪假勞工

減班休息勞工的部分，第一、「充電再出發計畫」，勞工參加訓練時最高可獲 18960 元補助；第二、「安心就業計畫」，按照減班休息前後薪資差額補貼 50%，最高 11000 元；第三、「安心即時上工計畫」，提供公部門計時工作機會，增加打工收入最高 12640 元。合計總預算共 60 億元，預估可照顧 15 萬名勞工。

「黑數」急難救助

此外，由於全台酒店、舞廳自 9 日起停止營業，八大行業工作者如酒店公關、舞廳小姐等也面臨生計問題，龔明鑫表示，為了保障這些不在勞動部照顧範圍內的工作者，已經與衛福部談妥，增加編列至少 1 億元的急難救助金。

龔明鑫強調，申請程序非常簡便，若有急難救助需求的事實，將發放 1 萬到 3 萬的補助，基本上會從寬認定，沒有資格上的限制。