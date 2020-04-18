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世衛警告：抗體測試無法證明對新冠病毒免疫

鉅亨網編譯羅昀玫
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週五 (16 日) 世界衛生組織 (WHO) 官員發出警告，目前沒有證據表明「抗體測試可證明一個人對新冠病毒免疫，或無再被感染的風險。」

全球累計現有 210 萬確診病例，超過 56 萬患者已康復。然而，仍有大量未知的無症狀患者，實際全球確診數可能會更高得多，各國正如火如荼地進行檢測。

抗體測試 (亦稱血清測試) 是通過血液樣本來檢測人體免疫系統中的蛋白質，查看是否存有抵抗病毒的抗體，各國希冀通過這項檢測，可找出曾染病、體內有抗體的無症狀患者。

正當全世界抗體測試寄予厚望之際，世衛突發衛生事件計畫技術顧問 Maria Van Kerkhove 警告：「這些抗體測試能夠測量血清抗體水平，但並不代表有抗體的人，對新冠病毒免疫。」

Maria Van Kerkhove 發現，許多國家暗示抗體檢測能夠證明某種程度的免疫力，但這項測試的目的是測量抗體水平，在病患染病後一兩個星期後，他們的身體才會做出反應。目前沒有證據表明「抗體測試可證明一個人對新冠病毒免疫，或無再被感染的風險。」

紐約州長古莫近期簽署一份行政令，擴大進行病毒抗體測試的人數，盼抗體檢測成美國復工的參考標準，但多國衛生專家表示，核酸檢測仍是黃金標準，抗體檢測只能用為輔助。

美國國家科學院新興傳染病常務委員會成員 David Relman 表示，抗體測試可能產生誤區，可能會將對新冠病毒和普通感冒的多種冠狀病毒混淆，以為對新冠免疫，但事實上其體內的抗體或許是因普通感冒而出現。