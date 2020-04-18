川普施壓5月復工 推特連番發文要州長「解放」

美國總統川普宣布分三階段重啟經濟指引，並由各州州長自行決定復工時間後，週五 (17 日) 把矛頭指向紐約州、密西根州、維吉尼亞州和明尼蘇達州，在推特發文要求他們趕快解除社交疏離和封鎖經濟的命令，但招致強烈反彈。

美國總統川普週四 (16 日) 發布重啟經濟指南，分三階段實施，並表示多達 29 個州因確診病例不多，可能很快就可以重新開放。不過紐約州同日宣布，3 月 22 日開始的居家防疫令實施時間延長到 5 月 15 日，並與鄰近各州協調執行。

川普週五在推特上點名維吉尼亞州、明尼蘇達州和密西根州應該「解放」（liberate），表示三個州的抗疫政策過度嚴格，已經導致大量失業。

取自川普推特

針對多次呼籲聯邦政府協助病毒檢測的紐約州長古莫 (Andrew Cuomo)，川普則說他要求太多援助卻從未使用，要古莫「少說多做」。

取自川普推特

對於重啟經濟，古莫強調紐約州需擴大檢測規模，才能安全復工。古莫在疫情記者會上說，川普或許「該起身工作，不要只看電視」，聯邦政府把大部分金援給航空業和企業界，州政府獲得的資源相當有限。

密州確診感染新冠肺炎 (COVID-19) 超過 2.9 萬人，為全美第四高。不過該州最近爆發大規模抗議，一些示威民眾頭戴「讓美國再度偉大」(MAGA) 字樣的帽子，要求放寬居家令。

明尼蘇達州週五也出現示威民眾聚集在州長住宅附近的情形。

川普週五攻擊的四個州皆由民主黨州長執政，而維州、密州和明尼蘇達州是川普爭取連任路上重要的「搖擺州」，而密州州長 Gretchen Whitmer 更被視為民主黨總統初選候選人拜登 (Joe Biden) 可能的競選搭檔之一。

另一方面，德州州長 Greg Abbott 週五宣布重啟這個相當於全球第十大經濟體區域的第一步，一般零售商家應能在下週五 (24 日) 以類似餐廳的「外賣」模式恢復營業，成為少數幾個訂下解除封鎖令明確時間表的州長。

醫療專家、企業領袖和一些政界人士不斷警告川普，唯有等到美國的篩檢更為普及，人民才能安全地恢復正常生活。

根據美國疾病管制與預防中心 (CDC)，目前全美約 1% 民眾已接受檢測，每天約進行 12 萬次篩檢。但專家認為這個數字遠遠不構，每天檢測能量應該提高到數百甚至數千萬，過早解除社交距離政策可能導致疫情回升。