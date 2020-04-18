史上最慘！歐洲3月汽車銷量銳減52%

歐洲大部分國家在防疫期間實施封鎖措施，導致多數汽車展售中心歇業、工廠生產停擺，受此影響，歐洲 3 月份新車銷量創下史上最大降幅。

歐洲汽車製造商協會 (AECA) 週五 (17 日) 表示，歐洲 3 月乘用車註冊量年減 52% 至 853,077 輛汽車，創下至少 1990 年以來最低水平。

歐洲汽車銷量 (圖片: 彭博社)

ACEA 說：「歐洲多國從 3 月中旬開始祭出限制或封鎖措施，大多數歐洲經銷商在 3 月下半月歇業。」

其中，飛雅特克萊斯勒 (FCA) 和寶獅集團 (PSA) 的跌幅最大，分別下滑 74% 和 67%；富豪汽車 (Volvo) 降幅最小，年減 35%。

市場推估，4 月汽車銷量恐怕也無法好轉，因為工廠活動持續停滯，且歐洲政府施加的封鎖限制，加劇經濟崩盤隱憂，嚴峻程度可能更甚於 2008 至 2009 年的金融危機。

受疫情首當其衝的中國車市，已經開始出現復甦的跡象，根據中國汽車工業協會，大陸 3 月新車銷量銳減 48.2% 至 102 萬輛，但比 2 月狀況好一些。

部分專家預測，2020 年美國汽車的銷售額將是近十年來最慘。

歐洲五大受重創汽車市場 (圖片: 彭博社)

少數歐洲工廠將在未來幾週內重啟，福斯 (Volkswagen) 計劃在本月重啟兩座工廠，BMW 也規畫 5 月初復工。

疫情期間，許多汽車廠商透過生產口罩和呼吸器等醫療設備來支援醫護人員，也稍稍減緩營運受到的衝擊。

儘管如此，福斯汽車仍在週四宣布撤回全年度財測，並表示出現 250 萬歐元負現金流。

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