〈觀察〉酷碰券發放綁行動支付 恐淪為畫餅充飢

因為疫情，政府為了振興經濟，將於 4 月底發放酷碰券綁行動支付 (及敬老卡)，引起朝野政黨、民意代表大力反對，並且建言政府應該直接發放現金才會讓人民最有感，但政府堅持發放酷碰券才能真正落實鼓勵消費，其實，四大支付加上敬老卡活躍會員數不到千萬人，酷碰券顯然無法雨露均霑，聽不到民意一意孤行的振興政策，恐淪為畫餅充飢。

比較全球主要國家目前端出的紓困振興方案，例如，美國政府針對年所得不超過 7.5 萬美元的個人發放 1200 美元（約新台幣 3.6 萬元）的一次性現金補助；若家庭年收入低於 15 萬美元的已婚夫婦則補助 2400 美元。

西班牙採取無差別發放現金的紓困形式，日本政府原先只針對「經濟陷入困難」的家庭，每一戶補助 30 萬日圓（約台幣 8.5 萬元），但由於疫情尚未趨緩，於是將對象改為全日本國民，金額變成 10 萬日圓（約台幣 2.8 萬元）的現金紓困。

新加坡祭出第三輪紓困措施，發放給年滿 21 歲的國人每人 600 星元（約新台幣 1 萬 2643 元）的現金補貼。南韓公布緊急災害補助金，針對「收入排名全國 70% 以下之家庭」、約 1400 萬戶家庭發放災害補助，其中，單人戶可領 40 萬元（近新台幣 1 萬元）、2 人家庭補 60 萬元、3 人戶補助 80 萬韓元、4 人戶補助 100 萬韓元。

反觀我國的振興紓困方案，經濟部編列上億元預算，計畫在疫情趨於穩定之後推出「振興抵用券」，鼓勵國人出遊，刺激消費；而在振興抵用券上路之前，經濟部先追加了百億預算，擬於 4 月底推出「酷碰券」，透過綁定行動支付的方式，提供民眾最高 25% 的折扣 / 回饋，等於打 75 折。

據酷碰券初步規劃，需綁定台灣 Pay、街口支付、 LINE Pay Money、Pi 拍錢包等行動支付，65 歲以上民眾，則透過「敬老卡」補助，只要綁定行動支付工具，到店家使用行動支付 APP 結帳，每一筆消費可以退還 25% 的款項到使用者帳戶，每種支付工具每月回饋上限 1000 元，預計施行三個月。

發放酷碰券之所以引發爭議，是行動支付的不普及，以目前四大支付業者活躍會員數來說，約 580 萬戶 (行動支付的兩強－－街口支付與 LINE Pay Money 都各只有 220 萬戶)，加上敬老卡 378 萬戶，在不計算重疊部分，名目上使用的會員數為 958 萬，連千萬人都不到，遠不及我國 2300 萬人民的半數。

不過，悠遊卡也擬爭取參與振興經濟政策，目前悠遊卡流通卡數超過 8300 萬張、每年穩定有 2000 萬張以上的活躍卡數，從學生證到敬老卡、客層涵蓋學生、年輕人、年長者等全年齡層，或許可以解決無法讓國人雨露均霑的問題。

但另一個傷腦筋的是，酷碰券的使用通路，規劃以夜市、飯店業等為主，不過排除超商、超市、電商與外送平台四大通路使用。

疫情讓很多人不敢出遊，而且清明連假國人大舉出遊，就讓全國心慌慌，酷碰券限定夜市、飯店使用的政策豈非自相矛盾？國人現階段最需要的不是去夜市、去旅遊，而是日常消費生活所需所用，酷碰券的通路實在需要再討論。

發放酷碰券綁著四大支付和敬老卡，能藉機讓非現金交易更普及或許不失為好的方向，不僅可減少政府鑄幣印鈔成本，減少偽鈔問題，也可能會讓更多店家有意願加入行動支付的行列，還能減少現金可能散播病菌的風險。

不過在此之前，政府還是得思考最具爭議的是，民眾要拿到 1000 元的折扣頂標，每人至少得先消費 4000 元才能享有折扣回饋，這對基層民眾甚至正苦於無薪假或失業的民眾來說，恐怕只能望著政府畫的大餅、卻吃不到餅，配套方式得從長計議。