〈分析〉美國重啟經濟會是何種局面？這是高盛的預測

高盛本週發布報告，對美國經濟重啟後的情景做出預測。高盛認為，參考其他國家的經驗，製造業的復甦速度通常比消費回溫更快，在基本情景之下，美國第 2 季難逃近 34% 的 GDP 衰退，但第 3 季有望增長 19%，第 4 季再成長 12%。

美國收緊措施略低於全球平均

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 指出，美國現在已經進入經濟封鎖狀態，以 GDP 來評估，約達 86% 的經濟活動停滯。

(圖表取自 Zero Hedge)

牛津大學研究人員制定的一項指數顯示，相對於其他主要經濟體實行的封鎖措施，美國目前的措施收緊程度略低於平均水準。圖表顯示，在目前階段，美國的做法目前比義大利、法國和西班牙要鬆得多，但比瑞典或中國要嚴格，特別是中國已經由最嚴厲的措施放鬆。

(圖表取自 Zero Hedge)

目前美國離經濟重啟有多遠？在上週的一項調查中，傳染病模型專家小組預測，最有可能在本月或 5 月達到 COVID-19 住院率的峰值，將峰值降低到一個舒適的水準，將需要至少幾週的時間。

Google 的關鍵字搜索是一個指標，由於「喪失嗅覺」是這次 COVID-19 感染的一個症狀，而這一字詞的搜索量已降至美國峰值水準的約 7 分之一，似乎已暗示新增確診病例有望下滑。

重新開放會如何進行？

高盛指出，在沒有疫苗或治療上突破發展的情況下，經濟的重新開放必須保持循序漸進。

由於存在疫情重新流行的風險，重新開放經濟前，必須說服公眾其安全性。一旦滿足一些條件，有望見到相關規定隨地區的逐步放鬆。

高盛表示，經濟重新開放的順序有兩種可能。最佳的方式可能是計算出風險成本，以提供經濟最大利益的前提下，用最具效率的方式讓經濟回歸「正常」。但考慮到其實這些封鎖行動，很大的程度來自於自願性的疏離，最自然的重新開放順序，可能是由最安全的活動開始，慢慢擴展到最危險的活動。

(圖表取自 Zero Hedge)

由於沒有政府的大力干預，高盛預測，重新開放的實際路徑，可能落在這兩種方法之間。

重新開放的外國經驗

美國以外的一些國家，已經開始逐步從封鎖中重新開放其經濟，或者計畫很快啟動。這些外國經驗，有助於了解美國可能的情況。

首先看中國，目前，中國大多數省份已經降低了應急做法，包括湖北省，這是最初爆發的中心，但是，這些地區仍採取預防措施，例如在工作場所進行溫度檢查，以及根據健康狀況限制行動。

隨著病毒控制措施的放鬆，中國的工業活動已顯著恢復，高盛對中國工業活動追踪顯示，目前比去年同期僅下降 8%，消費者活動也迅速反彈，儘管水平仍然較弱，高盛《中國消費者活動追蹤》仍比去年同期低 25%。

(圖表取自 Zero Hedge)

亞洲其他國家及地區已施加或擴大了封鎖範圍，並加大實施社會隔離，如馬來西亞、菲律賓和印度，最近擴大了封鎖範圍，新加坡和日本，則由於感染激增而升級了反應政策。就連南韓及台灣，也還對國際旅行嚴格限制。

歐洲的幾個國家也宣布了逐步恢復開放的計畫。丹麥、捷克、奧地利、西班牙和義大利，已取消了一些限制，但絕大多數限制仍然存在。

高盛總結，外國經驗為美國提供了 3 個重要的教訓—首先，最初重新開放的時間表通常被證明過於樂觀。其次，即使是處於重新開放前列的國家，也採漸進和保守的做法。第三，製造業的復甦要快於消費者服務。

美國經濟復甦的前景

高盛認為，美國經濟復甦之路，取決於 3 個關鍵參數：峰值下降的深度、鎖定的時間長度以及重新開放過程中的恢復速度。

高盛預測，經濟復甦始於 5 月和 6 月，然後逐步進行，製造業和建築業的滑落每月減少 15%，服務活動的拖累每月減少 12.5%。

以 GDP 成長來看，高盛預估的年化增速，第 1 季為 -7%，第 2 季度為 -34%，第 3 季為 +19%，第 4 季度 +12%，這意味著 2020 年的年平均增長率為 -5.7%。

(圖表取自 Zero Hedge)

在最終衝擊較小，而復甦步伐加快之下，高盛認為，第 2 季的 GDP 降幅可壓低至 20%，全年萎縮減至 3.4%，但在危險加深之下，第 2 季恐出現 53% 的 GDP 下挫，並造成全年經濟衰退 11%。