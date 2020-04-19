〈觀察〉疫情改寫金融交易型態 銀行提升數金業務新契機

因應防疫讓各行各業紛紛啟動「線上作業」，銀行也順水推舟力推數位金融業務，尤其過去被視為數位金融進度較落後的公股銀行，也跟進砸錢行銷自家數金業務，但除了撒幣搶客外，銀行更該思考如何讓數位平台操作、使用更貼近消費者生活，並進一步提升品質，增加客戶黏著度。

在 Fintech 趨勢下，銀行近年來卯起來大推數位帳戶，並與行動支付業者合作增加自家商品曝光率，今年以來在疫情影響下，各家銀行更搶搭時事順風車，大推口罩網購優惠。

觀察近年銀行的數金業務發展，不難發現目前市場仍由策略靈活、資源充沛的民營銀行略勝一籌，多數業務具備領先優勢，公股銀行在積極度與業務量仍相對落後。

以這次疫情來說，為因應防疫所需，民營銀行在連假結束後，立刻宣布針對部分員工啟動居家辦公措施，降低群聚感染的風險，反觀公股銀則受限於軟硬體設備不足，無法在第一時間發動居家辦公，只能要求員工戴口罩、做好自主健康管理，做法相對「佛系溫和」。

事實上，公股銀除了有資源、預算等先天上的限制外，讓銀行在軟硬體資源無法與民營銀行比擬，加上銀行本身大股東為財政部，必須受國會監督，讓公股銀行在業務推廣上普遍存有公務員的「多做多錯、不做不錯」的保守心態，多數數金業務幾乎都是跟隨民營銀行步伐，先讓別人試水溫，自己再隨後跟上。

而預算限制也是公股銀行發展數位業務的阻礙之一，目前公股銀在採購上仍以價格標為主，包括系統、軟硬體設備幾乎都是挑最便宜的買，出包率自然也不低，在業務發展進度也相對民營銀行落後。

此次疫情突顯數位科技的重要性，在線上作業已成趨勢的當下，銀行或許該思考跳脫舊有作業型態與思考模式，例如擺脫價格標方式、勇於嘗試新服務方式等，在兼顧風險控管下，突破提升線上作業的便利性與交易安全性，讓數金服務進一步提升並擴大市占、提升客戶忠誠度。