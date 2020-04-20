【馮冠華專欄】估計A股短期內有機會向上突破

4 月 20 日推介 - 金界控股 （3918）

推介原因及策略：股價落後於澳門同業，其賭場業務於四月一日開始停業，但由於疫情在柬埔寨並不嚴重，近日也不見有新確診個案，估計賭場應可在短期內重開。現價殖利率接近 7%，可於現價買入，短線上望 $10。

1）上週五港股市況總結：恆指上週五造好。指數以 24457 點開出，上升 451 點，之後升幅曾擴大至 661 點，高見 24667 點；但午後 A 股衝高之後有少許回吐，恆指升幅也曾收窄至 303 點，低見 24309 點，最終以 24380 點收盤，上升 374 點。成交金額按日上升約 32% 至 1379 億，若減去中國燃氣（384）和美東汽車（1268）合共約 120 億的配股，成交則按日上升約 20%。港股通南向轉為淨流入，金額約港幣 40 億，為 3 月 25 日以來新高。滬深股通北向也錄淨流入，金額按日上升逾倍至約人民幣 86 億。藍籌 46 升 4 跌。

板塊方面，澳門博彩、內航、出口、汽車、內險、基建、本地地產及內房股表現較好。做空比率回落至 12.4%。牛熊證街貨最新比例為 36:64，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 35:65。重貨區方面，熊證仍在 25000-25049，牛證則仍在 23600-23649。恆指夜期報 24276 點，下跌 80 點，低水 104 點。港股 ADR 下跌 20 點，相當於恆指 24360 點。

簡評：上週五在亞洲盤前，川普公布逐步解除經濟活動限制的指引，道指期貨大漲，也帶動港股裂口高開。盤中雖見中國首季 GDP 數據略差於預期，但對市場的影響不是很大；反而，A 股在下午衝高後升幅收窄，卻觸發了港股的回調，週末前有獲利回吐也是正常操作。

大市成交，即使在扣除了兩宗配股後仍按日上升逾 20%，算是配合升市；而港股通南向淨流入創近一個月的新高，其中，單是平安保險（2318）已錄得超過 18 億的淨流入，佔當天成交約 3 成，情況比較特殊，相信亦是帶動內險股週五強勢的原因。筆者一向認為內險股和 A 股表現關係密切，再加上北向資金淨流入上週五又明顯增加，A 股股王芧台也接近創新高，這是否代表 A 股短期內有機會突破，拭目以待。

走勢上，恆指上週五曾短暫升破 3 月的下跌裂口 24657 點，但最終仍是無功而返，由於上週已兩次挑戰此位置不果，估計市場會更視之為一大阻力位，值得留神。另外，上週五升市中，筆者認為以澳門博彩股的強勢較為意外，上升動力相信主要來自大行報告上調板塊評級，指國內的自由行有望在五月恢復，博彩收入也可回升云云；甚至連當天宣布取消派發未期股息的金沙（1928）也上漲近 5%，實在有點誇張。筆者同意澳門博彩股最壞的時候應已過去，但真正復蘇需時，而板塊股價並非過份低殘，現價寧取柬埔寨的金界（3918），公司已公告第一季博彩毛收還有增長啊！

疫情方面，美國每天新確診個案仍在二萬多以上，所以縱使解除經濟活動限制的指引已出，但數據上距離可實行，應還有一段時間。歐洲方面，情況則看似穩定了一點，但日本、俄羅斯及新加坡等國家，情況卻有惡化跡象。另外，最新芝加哥大學三期臨床試驗結果顯示，在使用吉利德科學抗病毒藥物瑞德西韋後，大多數患者發燒和呼吸道症狀均迅速好轉，並在不到一周的時間內出院。雖然瑞德西韋能抗疫的消息不是第一次見到，但消息總算是正面的。

上週五，我們鉅亨和南方東英合作進行直播節目。筆者覺得他們新推的南方中證 500（3005）頗有吸引力。全統的 A50 包括了市值大的內銀股，若 A 股造好，或許中小型公司的機會較大，特別是節目中提及的「新基建」概念，意指 5G 基站、人工智能、工業互聯網、大數據中心、特高壓輸電、城際高速及軌道交通，以及新能源車充電樁等等。港股中，此類公司選擇不多，雲服務的金蝶（268）、金山（3888）、阿里（9988）甚至雲計算 ETF(2826) 也可留意。

2）十三屆全國人大常委會第五十次委員長會議在上週五舉行，決定全國人大常委會 4 月 26 日至 29 日舉行第十七次會議，外界預料會決定「兩會」日期，有消息稱可能在 5 月下旬舉行。（經濟日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數上升，當中道指上漲 705 點或 2.99%，標指及納指上升 2.68% 及 1.38%。十年期債息回升至 0.642%，美滙指數回落至 99.72，紐約五月期油下跌約 8% 至 18.12 美元，六月期油則下跌約 1% 至 25.28 美元。恐慌指數 VIX 則下跌 4.89% 至 38.15，黃金下跌至 1694.5 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：中國鐵塔（00788）公布，今年首季股東應佔溢利 14.52 億元（人民幣，下同)，按年增長 13.08%。期內，營業收入 196.9 億元，按年上升 4.2%。其中，塔類業務收入 181.29 億元，升 1.52%。EBITDA 為 145.32 億元，增 6.93%。

李寧 （02331） 今年首季李寧銷售點（不包括李寧 YOUNG）在整個平台的零售流水按年跌 10% 至 20%。受新冠肺炎疫情影響，全部綫下店舖曾在第一季短暫關閉，故無符合同店銷售標準的店舖數據。

金山雲正式向美國證券交易委員會遞交 IPO 申請書，擬在納斯達克上市，代碼為「KC」，計劃募集至多 1 億美元資金。此次金山雲 IPO 承銷商包括摩根大通、UBS、瑞士信貸和中金。據金山雲 IPO 文件顯示，金山軟件 (3888) 在此次發行前持有約 14.07 億股，佔總股本的 53.8%。

福萊特玻璃（06865）公布，今年首季淨利潤為 2.15 億元（人民幣，下同），按年增長 97.01%，每股盈利 11 分。期內，營業收入升 29.13%，達到 12.03 億元。

電器及消費電子產品零售商國美零售（00493） 公布，與拼多多（美：PDD）訂立達 2 億美元（約 15.6 億港元）的 3 年期 5 厘息率可換股債券認購協議。根據認購協議，將配發及發行 12.8 億股新股份，佔擴大後已發行股本約 5.62%，初步股份轉換價為每股股份 1.215 元，較上周五（17 日）收市價溢價 66.4%。是次所得款項用作償還借貸。

美國食品藥品監督管理局（FDA）網站最新信息，復星醫藥（2196） 旗下公司新型冠狀病毒 2019-nCov 核酸檢測試劑盒（螢光 PCR 法），於 4 月 17 日獲得 F 當局簽發的緊急使用授權（EUA）。

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