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異材質的設計心法！減法哲學重現居家生活層次

設計家 - Designer (來源：設計家 - Designer)
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質的減法居家材質設計師牆面適度避免凸顯主人充分規畫主軸業主風格元素適時也能性格屋主皮革拼接

利用「異材質」來妝點居家空間，是近年來許多設計師擅長使用的規劃手法，但也因為材質特殊，亦不如一般牆面單純平整，如何適度運用、避免造成生活空間產生壓迫感，同時凸顯主人個性，執行前就需要縝密規劃與充分溝通了。「日宅設計」認為，現代人工作繁忙、生活轉速高，回到家應該充分享有自在、放鬆的空間，「減法生活」是必要的，更是需要經常練習的。抓住這個規畫主軸，設計師不厭其煩的與主人反覆閒談溝通，了解業主的個性、生活習慣與喜歡的居家風格，適度將異材質元素融入起居空間，除了能適時提亮生活紋理，也能展現主人的生活品味。

利用「異材質」來妝點居家空間，是近年來許多設計師擅長使用的規劃手法，但也因為材質特殊，亦不如一般牆面單純平整，如何適度運用、避免造成生活空間產生壓迫感，同時凸顯主人個性，執行前就需要縝密規劃與充分溝通了。「日宅設計」認為，現代人工作繁忙、生活轉速高，回到家應該充分享有自在、放鬆的空間，「減法生活」是必要的，更是需要經常練習的。抓住這個規畫主軸，設計師不厭其煩的與主人反覆閒談溝通，了解業主的個性、生活習慣與喜歡的居家風格，適度將異材質元素融入起居空間，除了能適時提亮生活紋理，也能展現主人的生活品味。

強化性格：異材質延伸主人個性和家的溫度

「日宅設計」經常建議屋主落實減法生活，強化空間的踏實感，「在意細節的主人，通常也喜歡異材質的居家設計。」異材質放在不一樣的空間也能顯現主人不一樣的性格。喜歡恬靜生活、個性溫和的屋主，設計師會善用木頭、皮革等溫潤材質來為居家空間增溫；鍍鈦、鐵件、烤漆等冷色系金屬材質、或質感剛硬等素材就比較適合性具有強烈性格的主人；而個性簡潔、俐落的業主，則會建議減少使用木皮、石材等元素，營造現代風的氛圍，避免過多的裝飾，並在顏色上做更多的變化，運用光源投射，展現材質的深淺紋路，提升住家的質感。

異材質不僅能凸顯主人性格，還兼具實用價值。如「珪藻土」近年在日本相當風行，是常被用在家事用品上的材質，但其實它的質地也相當適合現代風格設計或日式居家，設計師甚至會將浴廁天花板以珪藻土做裝飾，亦可調節濕度，增加實用性。

1 + 1 = 無限大：簡單拼接讓設計不簡單

大理石、皮革、布料、鍍鈦等材質，各有各的屬性、紋路與特色，視覺與觸覺也有一定的衝突，「太多重點就會變成沒有重點。」設計師盡量不使用超過兩種以上的異材質及顏色來設計空間，適時的「放空」與「留白」，更能凸顯材質的細節。

這個家的主人喜歡大自然，設計師選用綠色與灰階為設計主軸，電視牆面以墨綠色皮革規劃，利用分割和車縫線來做造型，展現拼接的細緻。除了牆面，沙發與地毯等軟件以灰藍色基調來統一色系，再以灰階、深淺的變化來營造整體的生活層次，讓有限的尺度放大成無限的空間感。

善用光源：異材質大放異彩

異材質的拼接是一門學問，但若設計得巧妙，單獨使用一種材質也能為空間帶來畫龍點睛的效果。設計師將大片木板以不同木紋角度做菱格的拼接，看似簡單的門板，同樣的面料材質，卻能因此產生跳躍、活潑的個性，再輔以燈光投射，立面層次感油然而生。不管是商家或住家，在桌檯與牆面的視覺上，設計師會建議業主先預想自己未來會使用的各類家具與家飾用品，為了避免空間雜亂擁擠，盡量使用大面積或單一材質來規畫，讓空間更彈性、更開闊。


圖片提供 日宅設計

Designer Data

  • 日宅設計
  • 主持設計師：吳宇喆
  • Email：hitakuhouse@gmail.com
  • 網址：www.hitakuhouse.com
  • 電話：+886-0910890313
  • 地址：台北市大安區通化街 39 巷 50 弄 67 號 2 樓

【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】

 

 

 