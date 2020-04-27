超美質感社區大廳！旅遊度假、熱帶叢林的想像總和

本案為社區接待大廳，設計師從東西融合的殖民風建築中取樣，讓社區以混搭風格為基底，以不同文化語彙融合交織，如同說書人翻開書的扉頁，讓生活故事從豐富的空間風景中開展，快跟著小編一起來看看吧！

Home Data

設計公司：懷特室內設計

設計師：林志隆

設計風格：混搭風

房屋狀況：新成屋 (5 年以下)

座落地點：桃園市楊梅區

空間坪數：80 / 坪

空間格局：公共空間

主要建材：花磚、超耐磨木地板、鐵件、石材、黃銅、藤編

房屋類型：單層

小編帶你看好宅

本案為社區接待大廳，設計師從東西融合的殖民風建築中取樣，讓社區以混搭風格為基底，以不同文化語彙融合交織，如同說書人翻開書的扉頁，讓生活故事從豐富的空間風景中開展，快跟著小編一起來看看吧！



自然風情的植栽與人文薈萃的建築相容，透過流暢的雙動線及圓融造型，巧妙形成動線指引，並將接待、休憩、運動、閱讀、親子互動場域，巧妙劃分，不相干擾；鏡面反射的門片後方，則隱藏著親子互動區，為造訪者帶來尋幽探秘的樂趣；挑高大廳的圓弧造型加上藤編語彙，形成光影交織的意象，天花板垂降的植栽，則建構出熱帶風情的原始風貌；戶外區的木紋地坪、沖孔版與殖民風百葉窗混搭，絲毫無違和感！



小編的最愛

親子互動區的陳設、布置，令人彷彿置身於山林之間，在這樣的設計中，使人可與環境、空間，自然對話，充分感受回家的自在與放鬆！

圖片提供 懷特室內設計

Designer Data

懷特室內設計

主持設計師：林志隆

Email：takashi-lin@white-interior.com

網址：www.white-interior.com

電話：+886-02-27491755

地址：台北市中山區長安東路二段 77 號 2 樓

【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】