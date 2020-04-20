OANDA本週外匯市場看點(2020年4月20日～4月24日)

上週貨幣對強弱

上週外匯市場整體上仍然難以判斷方向感的情況持續，但是從主要貨幣強弱來看，日元和瑞士法郎相對堅挺，而加元和新西蘭元則疲軟。

市場整體上以股票市場為中心，迴避風險的情況持續。除了新型冠狀病毒感染的持續傳播外，中美繼續發布不利的經濟指標，但美國和歐洲感染擴展的速度放慢了，並且對疫苗開發的期待感等原因，讓樂觀的情緒持續。但是，原油價格繼續疲軟，這可能成為加元美元等資源國貨幣受壓的材料。

資料來源: OANDA

本週關注事件

新型冠狀病毒相關

本週，將繼續關注於新型冠狀病毒有關的新聞報導。除了感染情況擴大的負面信息之外，我們還要關注疫苗開發和管制放開的積極信息。

美國經濟指標

本週，美國將公佈例如美國的二手房銷售和新房銷售的訂單數，以及耐用品訂單數等重要指標。由於新型冠狀病毒的影響，預計它將比上個月更加惡化。

從上週外匯市場來看，對經濟指標疲軟的反應是有限的，正如已經預測的那樣，本週可能對經濟指標反應會繼續有限。但是，如果人們對整個市場的經濟越來越擔憂，那麼它可能會做出超敏反應，因此可以觀察股市等情況的同時探索整個市場的風險承受能力。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週美元兌日元在開盤階段下跌至 107 日元附近，此後停止了下跌趨勢。從 OANDA 持倉數據（下圖左側圖表）來看，在當前價格以上位置構成了很多多空雙方的倉位。價格跌破低位價，持有賬面損失的買入倉位的止損平倉賣出可能會增加，另一方面，出現反彈的話，受困的賣出倉位可能增加，並且止損買入也可能增加，有必要關注均衡會向哪個方向被打破。

從掛單數據（下圖右側圖表）來看，盤面上方相對賣出掛單很多的情況，在 108.35 附近則有比較多的限損買入掛單，要小心價格出現上漲趨勢。另一方面，盤面下方雖然買入掛單很多，但是在跌破 107.00 位置則有很多限損賣出掛單，價格跌破 107.00 位置，受這些影響有必要小心下跌趨勢可能會增強的況。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

歐元兌美元在上週價格逐漸收縮，並且持續方向感很難判斷的情況。從 OANDA 持倉數據來看，多空雙方相對均衡，但是持有賬面損失的賣出倉位逐漸增多的情況持續。

從掛單數據來看，盤面上方賣出掛單很多、下方則買入掛單很多，似乎走勢相對平穩，但是在當前價位少許上方則出現了一些限損買入的掛單，反彈持續的話，受這些影響有必要小心短期內增強上升勢頭的可能性。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週英鎊兌美元開盤階段持續走強，但是此後停漲，持續了方向感很難判斷推移。從 OANDA 持倉數據來看，由於整體走勢出現反彈，持有賬面損失買盤比較多，走勢持續堅挺的話，有必要小心這些倉位的止損買入可能會增加。

從 OANDA 掛單數據來看，盤面上方雖然有很多賣出掛單，但是在少許上方形成了很多限損買入的掛單，反彈出現的話，短期內可能會增強上升勢頭。此外，盤面下方形成了很多買入掛單，可能會持續堅挺的推移，另一方面，在 1.24 附近有很多限損賣出的掛單，價格下跌，有必要小心短期內下單趨勢可能會增強的情況。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週澳元兌美元持續堅挺的推移，但是在週三停滯，從上週中整體來看，持續了方向感很難判斷的推移。從 OANDA 持倉數據來看，價格持續在高位圈推移，因此持有賬面損失的賣出倉位相對較多，價格再度上漲突破高位價的話，這些倉位止損買入平倉可能會增加。另一方面，上週在區間內構成的買盤也很多，價格出現下跌趨勢，可能這些倉位會出現虧損。

從 OANDA 掛單數據來看，在少許下方為主有很多賣出掛單，價格跌破低位的話，可能增強下跌壓力，也有可能轉為下跌趨勢，有必要小心走勢可能轉變。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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