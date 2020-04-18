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〈紐約匯市〉疫情前景樂觀 避險情緒降溫 美元走軟 歐元上漲

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉疫情前景樂觀 避險情緒降溫 美元走軟 歐元上漲(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉疫情前景樂觀 避險情緒降溫 美元走軟 歐元上漲(圖片:AFP)
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週五 (17 日) 美元指數下跌 0.31%，來到 99.787，美國總統川普前日發布經濟重新開放計畫，加上新冠肺炎 (COVID-19) 的藥物測試傳來佳音，風險情緒獲得改善，美元走跌，從一週高點滑落。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)
美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

美國總統川普週四 (16 日) 在白宮防疫記者會上表示，美國疫情高峰已過，於今日公布重啟經濟的指南，計畫分三階段重啟經濟，具體行動將由各州州長自行決定。

這三階段的經濟指南，規定各州和地區在滿足檢測標準、盡快提供防疫裝備等多項條件下，才能分階段放寬遏制新冠疫情的限制性措施。

美國經濟重啟的樂觀消息，抵銷週四勞工部的初領失業救濟金人數，該數值已在上月達到創紀錄的 2200 萬人，美元走軟；美債殖利率等其他避險資產則走低，美股標普 500 指數則上漲 1.8%。

美國芝加哥大學醫學中心的臨床試驗也傳來好消息，生物製藥公司 Gilead Sciences 旗下，用於治療新冠肺炎 (COVID-19) 重症患者的抗病毒藥物「瑞德西韋」(remdesivir) 展現出好成果，提振市場情緒，美元避險需求下滑。

Western Union Business Solutions 分析師 Joe Manimbo 表示，風險偏好強勁，抑制了美元漲勢，但這情緒只是暫時的，美元隨時可能恢復上行力道。

避險貨幣走揚，美元日圓下跌 0.37%，至 107.53 日圓，瑞郎兌美元亦走強。

Tempus 副總裁 John Doyle 表示：「今日市場情緒樂觀，因此美元小幅後退，但總體而言，美元將在未來幾個月維持其亡者地位，即便美元目前脫離了上月高點，美元也將保持歷史以來的強勁漲勢」

美元本週依然有小幅收益，由於美國過去兩日來，繳出多項疲軟的經濟數據，加上中國 2020 年第一季度 GDP 亦錄得 - 6.8 的負成長，這也是中國自 1992 年開始公布季 GDP 以來，首度出現負成長。

隨著美元下跌，歐元走強，歐元美元上漲 0.35%，歐元美元匯價本月已下跌約 1.4​​6%，創下去年 7 月以來的最大單月跌幅，此前本週早些時候歐元兌瑞郎達到最低點。

歐元兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)
歐元美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 週五警告，除非找到分攤危機成本的方式，否則歐盟可能崩潰，因為新冠肺炎暴露了單一貨幣的脆弱性。

美銀分析師表示：「自 COVID-19 爆發以來，歐元或許正在轉向上行，但展望未來，我們對歐元是看跌的。」

他補充，「我們預計歐洲經濟數據，可能比美國數據還要糟，部分原因是歐元區國家缺乏協調一致的財政應對措施，我們對此仍感到擔憂。」

國際油價跌至十年來低點，美元加幣下跌 0.58% 至 1.4003 加元，但有望在本週結束時走高，數據顯示加拿大超過五分之一的勞動人口面臨失業，能源業的滑落，對加拿大經濟造成了打擊。

加拿大央行總裁波洛茲 (Stephen Poloz) 表示，即使沒有爆發新冠肺炎疫情，加拿大央行仍將大幅降息，以幫助彌補油價暴跌的影響。

加拿大央行於週三 (15 日) 會議上，將隔夜指標利率維持在 0.25% 不變，且擴大量化寬鬆計劃的購債範圍，以應對新冠肺炎的衝擊和低油價的影響。

截至週六 (18 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.787。-0.31%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0873 美元。+0.35%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2501 美元。+0.37%

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6360 美元。+0.55%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4003 加幣。-0.58%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 107.53 日圓。-0.37%