【新光證券】盤前分析    



◆盤勢分析

瑞德西韋中期臨床實驗數據報喜；川普表示，美新冠肺炎疫情已過高峰期，政府計畫三階段重啟經濟，推升美股期貨大漲；配合市值王法說會驚喜連連，營業毛利率逾 50%，首季 EPS 創歷史單季新高，表現超乎水準，外資認錯大回補；二項消息刺激台股跳空開高，半導體、光電、其他電子及機電股大漲，激勵大盤站上 10500 點關卡，終場加權指數收在 10597.04 點，漲 221.56 點或 2.14%，成交額 2332.25 億元。OTC 指數收在 130.75 點，漲 0.08 點或 0.06%，成交額 540.18 億元。

僅管中經院大幅下修今年 GDP 成長預測，由 2.44% 降為 1.03%，但市場樂觀預期美國有望提早重啟經濟活動，令 17 日台股隨美股揚升，一度站上 10700 點關卡，可惜多數傳產股出現獲利了結賣壓，使得大盤雖日線收紅，惟留長上影線，所幸周線連四紅，且站上十周周線，技術面欣欣向榮。籌碼方面，三大法人僅投信買超，其中外資 4 月累計買超 56.16 億。雖然台股受新冠肺炎疫情影響，今年高低點相比一度大跌 43%，不過隨疫情和緩，大盤自低點也反彈了 24%，若疫情控制得宜，多國解除封城，量能顯著提升，台股有機會反攻季線，可留意 5G 概念股波段操作。

