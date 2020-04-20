【群益金鼎證券】群益權證週報－權證日成交量突跛20億

撰文 \ 群益金鼎證券 衍生性商品部門

晶圓代工、IC 設計與 PCB 領軍下 電子超強勢演出

台積電第一季獲利創新高，晶圓代工與 IC 設計的營運表現未受疫情波及，因而在外資上週五 (4/17) 大買台積電帶動半導體指數大漲下，全週 (4/13~4/17) 表現優於大盤，PCB 族群亦是少數能優於大盤表現的族群，共同成為推升該週電子指數大漲的動力，加權指數一舉形成挑戰季線的態勢，也帶動權證市場又出現明顯的拋補交易，帶動 2 個交易日突跛 20 億成交量，日均量以近 18.96 億，較前週再度增加逾 3 億。

權證熱絡標的分析

健策 (3653-TW)、台積電(2330-TW)、穩懋(3105-TW) 在成交市占比明顯成長，南電 (8046-TW)、可成(2474-TW)、超眾(6230-TW) 與聯茂 (6213-TW) 交投轉熱，成交占比突破 1%。市值表現上因股市大幅反彈，導致加權指數認售權證嚴重縮水，指數權證市值大減 19.42 億，市占率大減 14.15% 不到 3 成。全體權證市值下降至 79 億，連 2 週縮水。成長最多的仍為台積電 (2330-TW) 的 9,400 萬，其中，台積電認購權證市值已達認售的 91%。

權證每日時間價值規模變動上，指數認售權證規模銳減，市占降至 28.48% 下，全市場權證時間價值部分較前週減少 506 萬，降至 7,289 萬。不論從市值或時間價值規模，加權指數與指數型 ETF 部分，均呈現規模縮減的現象，連續第三週的改善，同樣有助於權證市場的交投提升。