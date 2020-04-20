希華首季轉盈每股純益年增逾5成 Q2接單能見度高

頻率元件廠希華晶體 (2484-TW) 今年首季獲利明顯轉強，預估單季純益可逾 4600 萬元，不僅較 2019 年第 4 季轉虧為盈，且年增率 5 成，每股純益可達 0.3 元以上。

希華高層主管指出，受到 EMS 廠復工後的需求量大幅提升，4-6 月接單能見度高，下半年希華也將持續開出新產能。

頻率元件廠中，晶技 (3042-TW) 已公布今年第一季自結，稅前盈餘 3.03 億元，年增 2.37 倍，每股稅前獲利 0.98 元，寫歷年來最旺淡季紀錄，也創近 3 年來新高，法人估，晶技今年首季每股純益 0.85 元。

法人估，晶技第 2 季平均單月營收將達 8 億元，季營收比第一季成長 11%，較去年同期成長 23%。

希華去年營收 22.98 億元，毛利率 20.08%，年增 1.36 個百分點，稅後純益 1.21 億元，年減 53.41%，每股純益為 0.76 元；希華今年將擴大資本支出，台灣南科廠新增產線已進入無塵室施工階段，5 月中起設備進駐，預計下半年投產；今年整體資本支出估達 4.3 億元，較去年倍增。

希華董事長曾穎堂說，南科廠新產能開出後，每月新增產能 1000 萬件，估可增加每月營收 2500 萬元，今年營運樂觀。

石英元件產業供需秩序逐漸恢復，業者投入擴充投資腳步謹慎，希華投資生產的產品專注利基型，客戶需求強勁。