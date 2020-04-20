〈財委會質詢〉在野黨力促發現金紓困 財政部仍以「定向紓困」為主

國民黨立委主張紓困應發現金，財政部蘇建榮表示，財政資源有限，因此錢要用在最需要的人身上，目前已規劃受疫情衝擊者發放現金補助，整體仍以定向紓困為主。

立法院財委會今 (20) 日邀請財政部、中央銀行、經濟部、主計總處與國發會等部會，針對「新冠肺炎疫情後對我經貿環境的影響與展望」進行專題報告；財政部報告指出，受歐美疫情擴散、需求萎縮影響，我國第 2 季出口恐衰退壓力不小。

在野黨立委質詢指出，政府酷碰券振興方法緩不濟急，紓困應比照美國直接發放現金，只有發現金才能讓內需有感成長。

蘇建榮答詢時說，台灣疫情如能穩定控制，全民配合指揮中心做好防疫措施，在政府擴大財政支出與紓困方案帶動下，應可擴大內需，抵銷外銷出口萎縮的衝擊。

至於國民黨主張發現金才能有感紓困，蘇建榮表示，紓困有「救急」與「振興」兩大面向，救急是為了解決資金流動性緊縮問題，包括個人、企業以及弱勢團體，已針對受疫情衝擊者發放現金補助，規模共 1035 億元，部分受影響者已陸續領到現金。

振興部分則規劃，等疫情趨穩後的刺激內需方法，例如酷碰券就是預計在疫情和緩後準備上路的方案。