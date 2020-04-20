美國紓困中小企業資金兩週耗盡 川普：有望週一達成協議再添補助

美國民主黨與川普政府週日 (19 日) 接近達成協議，為中小企業提供更多援助貸款。原本 3490 億美元中小企業援助貸款資金，只經過兩週，就已被耗盡。

美國總統川普在週日 (19 日) 疫情簡報中，特別提出此事，並表示有望在週一宣布達成協議。

川普表示，政府正與民主黨進行談判，來照顧全美的勞工與中小企業，也已接近達成協議，「明天我們可能會有一個答案」。

美國政府在 4 月 3 日啟動 3490 億美元中小企業貸款計畫，但僅僅兩週後，小型企業署 (Small Business Administration, SBA) 表示，資金已經耗盡，暫停接受新的申請。

美財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 與民主黨均表示，他們希望在本週初能達成一項協議，以繼續救助因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情陷入困局的中小企業。

梅努欽表示，目前希望能達成協議，並於週一獲參議院通過，週二獲眾議院通過。但據相關助手表示，要完成需要一些時間，目前不清楚何時可在參眾兩院進行表決。

眾議院多數黨領袖 Snyy Hoyer 週日晚間表示，希望能再為薪資保護計畫提供約 3000 億美元額外資金，並希望可以盡快在週三於眾議院通過。

梅努欽指出，此項協議包括 750 億美元用於醫院，以及 250 億美元用於在全國範圍內，擴大對病毒的檢測。但消息人士說，民主黨和共和黨對檢測政策的看法不同，共和黨希望聚焦在中小企業補助，減少更進一步開支。消息人士稱，談判將持續至週一的可能性愈來愈大。