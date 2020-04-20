國衛院研發新一代紅外線熱像儀 將尋找國內供應商提供

國衛院今 (20) 日宣布，整合國內新創公司玖炬光電 (Insight Vision)，開發新一代紅外線熱像儀系統，具備四大功能，包括 AI 智慧人臉邊緣即時偵測、多人同步動態量測、體溫警示即時通知及證件感應等，由於部分零組件仰賴國外進口，將與經濟部合作，尋找國內供應商提供生產。

國衛院表示，研究團隊透過自行開發的即時熱感應分析軟體、溫度自動化校正技術、與 AI 神經網絡演算法，整合國內新創公司玖炬光電共同開發的微小化雙光熱感應鏡頭模組，可應用在嵌入式系統、一般電腦等多種平台，此外，紅外線熱像儀系統，適用於大量人群出入的場所，也能導入企業及大型機構協助防疫工作。

國衛院指出，有別於耳溫槍與額溫槍需近距離量測體溫，新一代紅外線熱像儀因具備多重感測鏡頭，距離 1-3 公尺、同時 3-6 人進行偵測，不須站定位就能測量體溫，同時透過 AI 演算法，可排除人臉以外的非體溫的物品干擾，如咖啡、食物等，降低系統誤判的機率。

廖倫德表示，因應目前防疫，系統同時具備整合員工證件感應功能，員工只需先感應證件再進行非接觸式體溫量測，系統會幫員工自動建檔，不需額外使用人工紙筆紀錄，未來也可結合人臉辨識打卡系統，進行打卡及量測體溫，有助企業與各式機構落實每日防疫工作。