和泰汽車集團總裁蘇燕輝辭世 享耆壽93歲

和泰車 (2207-TW) 今 (20) 日宣布，和泰汽車集團總裁蘇燕輝於 4 月 19 日晚間安詳辭世，享耆壽 93 歲。

和泰車指出，蘇燕輝在和泰服務超過 60 年，見證台灣汽車產業的發展歷史，其一生對汽車的熱愛與奉獻堪稱台灣汽車產業的重要推動者，而對於員工的照顧和社會回饋更是不遺餘力，2010 年退休後擔任集團總裁，順利交棒予董事長黃南光，目前和泰各集團版圖也都持續蓬勃發展。

蘇燕輝 1927 年出生於彰化鹿港，1944 年彰化工科校畢業後進入台灣總督府鐵道部服務，1951 年任職於金山行，1959 年進入和泰汽車任職，在和泰服務超過 60 年，期間經歷政府管制日本車進口、籌備大汽車廠、領導和泰汽車轉型等艱辛挑戰。

回顧和泰車歷史，1949 年取得豐田汽車台灣總代理權，成為豐田汽車第一家海外總代理，蘇燕輝家族企業金山行於 1959 年入股，並由蘇燕輝出任和泰貿易公司總經理一職。

蘇燕輝進入和泰後，配合政府政策銷售進口豐田車款，1969 年行政院開放，由中信局執行代理進口小汽車，和泰申報代理豐田的 CORONA、MARKⅡ 和 CROWN 三車款，由蘇燕輝帶頭研擬販賣策略，在行政院核准公告 30 日內，已擁有進口總數 2567 輛中的 803 輛，市占率 31%。

由於 1977 年政府宣布限制日本車進口，和泰經營空間瀕臨斷絕，讓蘇燕輝更加堅定要推動豐田汽車國產化，以穩定供應台灣市場需求。

因此，1984 年和泰車與日野汽車合資買下通用汽車在台成立的華同汽車，並改組為國瑞汽車，蘇燕輝擔任國瑞汽車董事長期間，歷經不斷和政府交涉，終於在 1988 年豐田汽車入股國瑞汽車並簽訂技術合作契約，同年 6 月導入生產商用車 ZACE，次年導入乘用車 CORONA。

1997 年逢和泰 50 周年慶時，蘇燕輝居安思危推動為期 5 年的構造改革，包括引進符合台灣車種、內部組織重整、周邊事業發展方向和經銷商資本結構強化等專案，奠定和泰汽車於台灣車市領先地位，尤其在陸續導入多款暢銷車種後，自 2002 年開始以連續蟬聯 18 年台灣汽車市場銷售冠軍。

2010 年蘇燕輝退休，集團經營交棒予董事長黃南光與其子蘇純興。

2014 年國瑞汽車成為單一車廠年產量達 20 萬台、外銷突破 10 萬輛的汽車製造廠，經濟部頒發一等經濟專業獎章予時任國瑞董事長蘇燕輝和日本豐田汽車公司社長豐田章男，肯定其 30 年來對台灣汽車產業的貢獻。

和泰車也指出，除了於事業上奮鬥不懈，蘇燕輝生活嚴謹且待人和氣，早在 1960 年代初期，已訂下將獲利公平分配給員工原則─只要公司有獲利，每年春節加發 3 個月獎金，並建立股東利益分配與董監事酬勞制度、尊重專業經理人的經營，並導入各項預算、目標管理和人事制度等縝密的管理制度，沿用至今。

而蘇燕輝在公司治理的哲學上，秉持學習陶朱公的儒商商魂和經商致富哲學，一向以陶朱公理財十二則戒為座右銘勉勵自我，在其 90 歲生日時，更撰寫「我與豐田．和泰的汽車生涯」一書，留下畢生的心血與經驗傳承。