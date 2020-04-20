〈財委會質詢〉華南永昌證慘賠老總下台還不夠 財政部本週將開會究責

華南金 (2880-TW) 子公司華南永昌證券 3 月鉅額虧損，儘管證券公司總座因此扛責下台，但財金部會相關責任追查才正要開始，財政部長蘇建榮今 (20) 日指出，本週將開會調查責任疏失，有結果會儘快對外公布。

華南永昌證券 3 月因發行認售權證避險不及，導致證券公司單月淨損高達 47 億元，拖累母公司首季獲利被迫苦吞 14 億元虧損，在 15 家金控獲利排名中敬陪末座。

市場盛傳，華南永昌證券 3 月慘賠惹來大股東林家震怒，華南金上週五公告，證券公司總經理陳錦峰將進行職務調整，並於今 (20) 日正式生效。

民進黨立委高嘉瑜質疑，此次華南永昌證案只有民股林家不滿，卻不見官股態度，證券公司董事長鄭永春仍穩坐董座高位，質疑此次案件恐有「有功上司攬、有錯下屬扛」。

高嘉瑜表示，華南金官股持股高達 27% 大於民股 12%，是典型的官民共治樣本，但永昌證券案卻凸顯民股握有極大的掌握權，此次爆發風控疏失卻權責不分，是人民很大的損失。

蘇建榮答詢時強調，財政部本週即將就華南永昌證券鉅額虧損案開會調查，釐清相關責任歸屬，金管會也將就風險控管進行調查，認為立委的說法「對財政部很不公平」。

至於立委指稱的證券公司董事長責任，蘇建榮對此表示，財政部本週調查也會針對董座責任進行調查，但華南永昌證案，負責業務督導與風險控管的經理部門責任最大，因此才會優先追究總座責任。

華南永昌證券目前董事長為華銀前總經理鄭永春轉任，副董事長由與板橋林家大掌櫃許丙家族第 4 代、永昌證券前董座許博偉之子許元禎出任。

許丙家族早年擔任板橋大家大掌櫃，與林明成家族有姻親關係，也因這層密切關係，2001 年華南金控成立時，特別選上永昌證券併入華南金，更名為華南永昌證券，在尚未爆發鉅額虧損前，華南永昌證公股券商中獲利排名第二，僅次於兆豐證。