擴大雲端業務 阿里巴巴將在三年內投資280億美元

據《彭博社》報導，中國科技巨頭阿里巴巴集團 (BABA-US) 計畫，在未來三年內在數據中心等雲端基礎設施上投資 2000 億元人民幣 (合 280 億美元)，阿里巴巴計畫將這項成長最快的業務之一，擴展到更多國家。

這筆鉅額投資相當於阿里巴巴 2019 財年營收的一半，突顯了阿里巴巴依靠雲端部門帶頭往國際擴張的重要性，阿里在一份聲明中表示，阿里巴巴計劃建立更多的數據中心，以擴充現有覆蓋全球 21 個地區的網絡，並支持人工智慧推論晶片 (AI Inference Chip) 等領域的技術開發。

雲端運算部門，已成為阿里巴巴超越傳統電子商務領域，成長最快的部門之一。該部門的營收在去年第四季成長了 62%，達到 107 億元人民幣，阿里巴巴搶占了美國店商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 和科技巨頭微軟 (MSFT-US) 的線上算即服務方面的全球領先地位，該公司也已被公認為亞洲領先的雲端服務提供商之一。

彭博分析師 Vey-Sern Ling 在談及雲端運算部門時表示：「中期的重點是在客戶、基礎架構和產品方面擴大規模。盈利能力不是近期的重點。他們過去三年的支出應大致等於營收，使該部門保持近幾個季的收支平衡。」

阿里巴巴先前就警告表示，新冠肺炎疫情的爆發將對公司業務產生廣泛影響。阿里雲智能部門總裁 Jeff Zhang 在聲明中表示：「通過增加對雲端基礎架構和基礎技術的投資，我們希望繼續提供世界一流的可信賴運算資源，以幫助企業加快恢復過程，並提供基於雲端的智慧解決方案，來支持疫情大流行後的數位化轉型。」

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