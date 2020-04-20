本週操盤筆記：美討論原油限產、美科技股財報啟動、中國LPR利率

本週操盤筆記 (0420-0424)：

1. 美德州原油監管機構召開會議「討論限產」：

隨著紐約輕原油 (WTI) 今年以來價格大跌 70%，週二 (21 日) 美國原油生產重地德州將召開監管會議，並且主要頁岩油生產商亦將出席共同「討論限產」，以支撐 WTI 油價。

據美國能源總署 EIA 公布之原油庫存數據顯示，截至 4/10 當週，美國原油庫存較前一週又再暴增了 1924.8 萬桶，使得奧克拉荷馬州的原油庫存中心庫欣 (Cushing) 原油存量已高達 69%，遠遠高於上週的 49%。

另外，沙烏地阿拉伯仍在源源不絕地向美國本土出口原油，上週五 (17 日) 又有高達 4000 萬桶的沙國原油抵達美國沿岸，故部分美國政界人士亦呼籲，除了國內的油商減產以外，美國也應考慮採取「禁運」來抵制原油進口。

2. 美科技股開始陸續公布財報：

本週美股科技股將開始陸續公布財報，包括半導體巨頭英特爾 (INTC-US)、德儀 (TXN-US)、賽靈思 (XLNX-US)、科林研發 (LRCX-US)、賽普拉斯半導體 (CY-US) 等。

另外，受疫情影響而受惠的 Netflix (NFLX) 亦將於本週公布財報，投資機構 Evercore ISI 預期，Netflix 今年第一季將淨增 950 萬人，遠高於 Netflix 先前給出的財測新增訂戶淨增 700 萬人。

3. 中國公布 LPR 利率：

本週一 (20 日) 中國人行 (PBoC) 將公布新一期的 LPR 利率，市場預期，LPR 將繼續「降息」。

上週三 (15 日) 人行在進行中期借貸便利 (MLF) 操作時，就將得標利率自前一次的 3.15% 調降 20 個基點至 2.95%，而由於 MLF 是每個月 20 日 LPR 報價的重要參考指標，故市場預期，人行將繼續對 LPR 進行「降息」。

4. 澳洲央行公布 4 月會議紀要：

週二 (20 日) 澳洲央行 (RBA) 將公布 4 月利率會議紀要，市場關注，澳洲央行是否將在 4 月利率會議紀要上，釋放更多有關「縮減寬鬆」之可能性。

因先前澳洲央行在 4 月利率會議聲明上表示，若疫情對經濟衝擊的情況持續改善，將可能縮小正在執行的寬鬆措施，該言論是大幅超出市場預期，也令澳幣兌美元 4 月份以來已上漲 3.6%。

澳洲央行上週五 (17 日) 宣布當日最多購債 7.5 億澳幣的澳洲公債，創下 3 月份推行 QE 以來的單日最低量，也低過前一交易日的 10 億澳幣，並遠低於 QE 初期所設定的每日 50 億澳幣購債量，反映出澳洲市場環境改善。