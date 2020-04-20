神戶大學教授：避免疫情擴大東京須封城 東奧明年應無法開賽

日本神戶大學醫院感染症內科的岩田健太郎教授認為，東京必須封城才能防止新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的進一步擴大。此外，岩田教授也不認為東京奧運、帕運有辦法在明年開賽。

週一 (20 日) 的時候，岩田健太郎教授在「日本外國特派員協會」的線上記者會中表示，日本若要避免疫情持續的向上攀升，至少要對東京採取封城 (Lockdown) 措施，才是最有效的防疫辦法。

他也認為日本的外出禁令雖然沒有法律上的強制效力，但是只要持續發出「不可外出、外出時須保持距離」這類強烈訊息，就算沒有罰則，日本人也應該會遵守。

記者會上有人向教授提問，請教他是否認為東京奧運、帕奧有辦法在明年舉辦，岩田教授說道：「老實說，不認為東京有辦法在明年開賽。」這是由於奧運的參賽國多達數百個，而這回新冠肺炎的傳染影響又非常之大。教授表示「就算日本的肺炎疫情能在明年夏天前獲得控制，也不認為全世界的所有國家都能有同等程度進展。」

岩田教授認為東京奧運、帕運應該無法在明年開賽 (圖片：AFP)

另外在日本國內各地爆發院內感染，還有防護工具的不足導致醫療從業人員無法完全遵守安全準則的情況方面，岩田教授也指出「這是非常嚴重的問題。」

岩田教授曾在今年 2 月時，登上爆發新冠肺炎群聚感染的鑽石公主號遊輪。他當時揭露船上的詳細情況，也在一時之間引發熱議。